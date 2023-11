Meio Ambiente segue com inscrições para mutirão de castração de cães e gatos

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano reforça aos interessados que segue realizando cadastros gratuitos para os mutirões de castração animal por meio do link bit.ly/Castracao-Suzano. A ação é destinada a cães e gatos e tem o objetivo de diminuir a fila de espera por esse atendimento. Para confirmar a inscrição, os moradores devem inserir nome completo, CPF, endereço, e-mail e número de telefone para que a clínica responsável pelo serviço possa agendar o horário no dia determinado para o procedimento.

Os tutores já inscritos que trocaram o número de telefone devem entrar em contato com o setor de Bem-Estar Animal, por meio do e-mail bemestaranimal@suzano.sp.gov.br, e solicitar a atualização. Quem preferir, pode se dirigir à avenida Paulo Portela, 210, sala 209, no prédio do Centro Unificado de Serviços (Centrus) da região central, entre 8 e 17 horas.

A iniciativa, que ocorre desde 2018, está contribuindo com o controle populacional dos animais em Suzano e, desde o começo das ações, já foram efetuadas 8,1 mil castrações no período. Além da cirurgia, cães e gatos também passam por microchipagem, recurso que pode ajudar na identificação dos pets. Quem porventura encontrar um animal perdido poderá levá-lo até uma clínica veterinária que tenha o leitor de microchip para que a prefeitura seja acionada e, assim, o tutor possa ser encontrado.

Última ação

Em 11 de novembro foi realizado o último mutirão de castração na Escola Municipal Sérgio Simão, no Jardim Europa. A ação, desenvolvida em parceria com o setor de Controle de Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde, foi acompanhada pelo secretário de Meio Ambiente, André Chiang, e pelo vereador Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG, resultando no atendimento a 132 pets.

O projeto conta com emendas parlamentares dos então deputados estaduais Estevam Galvão de Oliveira e Bruno Lima, possibilitando o investimento de R$ 239.888 para atender a todos os públicos. A ação já garantiu a castração de 1.082 animais neste ano, sendo que, até o final do primeiro trimestre de 2024, a expectativa é chegar a 1,6 mil atendimentos.

Chiang ressaltou que o serviço de castração visa prevenir doenças e aumentar o tempo de vida dos animais. “A realização desta ação é o melhor caminho para contribuir com a diminuição do número de pets abandonados, além de garantir mais saúde e qualidade de vida para eles. Os interessados podem participar pelo site e cadastrar o animal de forma gratuita“, destacou o chefe da pasta.