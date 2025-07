Meio Ambiente soma mais 20 adoções no projeto 'Baby me Leva!' em Suzano

A mais recente edição do evento de adoção presencial do projeto “Baby, me Leva!”, ocorrida no último domingo (13/07), resultou em 20 animais adotados. A iniciativa, promovida pelo setor de Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente de Suzano desde 2021, já promoveu a adoção de 2.066 animais. Somente neste ano foram 314 pets que encontraram um novo lar, sendo 210 cães e 104 gatos.

O evento foi realizado no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador. O espaço foi montado próximo à entrada do parque, facilitando o contato entre os animais e seus futuros tutores.

O “Baby, me Leva!” funciona com o apoio de Organizações Não Governamentais (ONGs) e cuidadores independentes, que visam promover a adoção adequada por meio de termos de responsabilidade e compromisso. A participação das entidades é fundamentalmente durante o processo, pois garante a segurança do novo amigo.

Além das edições presenciais, o projeto também oferece a possibilidade de realizar a adoção on-line. Por meio do link baby-me-leva.suzano.sp.gov.br, é possível agendar uma visita e conhecer o futuro integrante da família. Vale ressaltar que, mesmo de forma virtual, o preenchimento do termo de responsabilidade também é necessário. Interessados podem obter mais informações por meio do e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4745-2055.

“Proporcionar o devido cuidado e atenção com os cães e gatos é fundamental para uma das principais causas da pasta, a causa animal. Com grande alegria chegamos a mais de 300 animais adotados em 2025. Parabéns aos munícipes que se comprometeram a cuidar e proporcionar um novo lar para os que dependem de nós”, destacou o secretário André Chiang.