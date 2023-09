Melhor horário para pegar a estrada é antes das 7 horas; 73 mil carros vão deixar a região

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), iniciou a Operação Independência 2023, que visa ampliar as ações de segurança nas rodovias do Estado durante o feriado prolongado.

São esperados mais de 1,1 milhão de usuários nas principais vias administradas pelo Departamento.

Nesta quinta-feira (7) os melhores horários para viajar é entre 0h às 7 horas e 19h à 0 hora.

A operação especial contará com viaturas dispostas em pontos estratégicos das rodovias e com equipamentos para auxiliar o monitoramento. Ao todo, 811 agentes estarão atuando na operação, com o apoio da frota de 359 veículos.

O apoio operacional será dado por guinchos leves e pesados, caminhonetes de inspeção, além das Unidades Básicas de Atendimento (UBAs), que estarão à disposição dos usuários 24 horas por dia.Informativos quanto às condições das rodovias e alternativas de tráfego também serão repassados em tempo real pelos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs).

O monitoramento das vias será realizado também por meio de drones, o que permitirá às equipes de controle antecipar cenários que necessitem de intervenções do Departamento na prestação de auxílio ou na mobilização adicional e deslocamento de agentes.

Pelo menos 73.857 veículos vão deixar as cidades do Alto Tietê, pela Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98), sentido litoral.