Membros do Conseg Centro tomam posse

Suzano realizou a posse da nova diretoria do Conselho Comunitário de Segurança da região central, o Conseg Centro, para o próximo biênio.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), participou do evento na companhia do secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, e do chefe de Gabinete e secretário interino de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo.

“ Desejo muita sorte aos novos membros do Conseg Centro”, disse o prefeito.

Assumem o Conseg Lucelena Burjato Machado, a Teka, que vai ocupar o cargo de presidente; Marcelo Alves de Novaes, como vice-presidente; Djalma Lessa, 1° secretário; Benedito Tiarga, 2° secretário; Vagner Pereira Pinto, diretor Social e de Assuntos Comunitários; além dos membros representativos Augusto Reyes Parga e Douglas Fernandes da Rocha.

“Quero aproveitar para dizer que a Prefeitura de Suzano é parceira do Conseg e vamos atuar juntos para que possamos contribuir cada vez mais com a paz em nossa cidade e segurança da nossa população. Além da nova diretoria, quero cumprimentar os membros que estão saindo, na figura do presidente Ednilson Macedo, que também participou da solenidade, pelo excelente trabalho feito nos últimos dois anos”, disse o prefeito.

“Deixo um abraço também ao presidente da ACE, Rodrigo Guarizo, ao presidente do Conseg Boa Vista, Roberto Kobayashi, e ao delegado da DP Central de Suzano, Sérgio Garuti, que também participaram da posse dos novos membros do Conseg Centro”.

O prefeito desejou sucesso aos novos integrantes. “Vamos todos em busca de paz, como muito bem afirma o hino da nossa cidade. Avante, Suzano!”