'Memória Viva' homenageará Futin Chalouhi, Sueli Eguchi e Odete Camargo

O projeto “Memória Viva”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura, prestará homenagem a Futin Chalouhi, Sueli Eguchi e Odete Maria de Camargo (em memória) durante solenidade aberta ao público que será realizada nesta quinta-feira (29/05), às 19 horas, no Teatro Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354 - Centro).

A cerimônia, que marca a 25ª edição da iniciativa, valoriza a atuação de cada uma nas áreas em que trabalharam e no voluntariado, com participação em grandes projetos sociais da cidade. A biografia delas pode ser conferida ao final do texto.

Elas foram escolhidas por simbolizarem a essência do projeto, que busca exaltar o protagonismo das pessoas cujas trajetórias têm relação direta com a construção da história da cidade. Assim, o evento celebra a contribuição delas no desenvolvimento das ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população.

A homenagem celebra o trabalho da professora Futin Chalouhi, que se dedicou ao ensino por 34 anos, sendo duas décadas trabalhando com os alunos da região do Raffo e outros 12 anos no bairro Cidade Boa Vista. O projeto também premia a empresária e funcionária pública Sueli Eguchi, pelos quase 20 anos de envolvimento com as ações do Fundo Social de Solidariedade. E, ainda, enaltece o trabalho de Odete Maria de Camargo, que atuou por 20 anos no Hospital das Clínicas de Suzano e depois trabalhou na Prefeitura de Suzano.

As homenageadas passam a integrar este que é um dos projetos culturais mais bem-sucedidos de Suzano no contexto do patrimônio histórico da cidade. O “Memória Viva” tem por objetivo recuperar, registrar, preservar e disseminar informações relevantes da memória social da comunidade, ressaltando o protagonismo de pessoas que participaram da construção da história da cidade.

O projeto parte da premissa de que “se não registrarmos hoje o que temos, no futuro muito de nossa história se perderá”. Em reconhecimento à contribuição dos personagens que auxiliaram a construir a história da cidade, o “Memória Viva” presta uma homenagem a várias personalidades nascidas ou não em Suzano, em vida ou em memória, pela sua contribuição ao município.

Para sua realização, num primeiro momento, são coletados dados, fotos, depoimentos e documentos para que seja preparado um vídeo com a trajetória do homenageado. A segunda etapa consiste na cerimônia de outorga da homenagem. A ação é uma demonstração clara da defesa da preservação da história do município.

A responsável pelo projeto, Rita Paiva, que é diretora do Casarão da Memória, destacou que a iniciativa tem cumprido o seu papel ao longo do tempo. “Já evidenciamos a trajetória de 90 munícipes neste período, garantindo a eles o reconhecimento devido pelo trabalho que foi dedicado à cidade”, ressaltou ela.

Por sua vez, o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, afirmou que este tipo de projeto é essencial para que os munícipes conheçam a história da cidade e os personagens que ajudaram a construí-la. “Quando fazemos essas homenagens também valorizamos a formação do nosso município. Cada pessoa que é lembrada pela iniciativa tem uma participação importante na construção da identidade de Suzano e na consolidação do trabalho social que é desenvolvido regularmente”, declarou Spitti.

Futin

Futin Romanos Chalouhi nasceu em 6 de dezembro de 1942, em Poá, mas com poucos meses de vida se mudou para Suzano, cidade que se tornaria sua eterna paixão. Caçula dos filhos de Félix e Ondina Romanos, Futin cresceu no seio de uma família tradicional libanesa marcada pelo trabalho e pela união, contando ainda com os irmãos Nair, Alice (em memória) e Jorge (em memória).

Ela estudou na primeira escola de Suzano, a atual Escola Estadual Professor Raul Brasil, onde iniciou uma trajetória dedicada à Educação. Se formou no magistério e cursou duas faculdades, Pedagogia e Ciências Físicas e Biológicas, em Mogi das Cruzes. Além de se dedicar à família e à Educação, o trabalho social também sempre moveu a trajetória de Futin em Suzano, atuando por mais de 20 anos como voluntária da então Santa Casa de Misericórdia, promovendo eventos beneficentes e melhorias estruturais.

Já aos 55 anos, em 1997, fundou a loja Prakasa, oferecendo até 2024 grande variedade de utensílios domésticos no centro. Com raízes profundas em Suzano, que viu nascer, crescer e modernizar, Futin permanece firme e apaixonada pela cidade.

Sueli

Sueli Sizyue Kucioyada Eguchi nasceu em Bauru, interior do Estado de São Paulo, em 3 de outubro de 1958. É filha de Busso Kucioyada e Maria Kanashiro Kucioyada, que tiveram outras 11 crianças, sendo quatro homens e sete mulheres. A família Kucioyada veio para Suzano quando Sueli tinha 4 anos de idade, na esperança de uma vida melhor e para estreitar o convívio com parentes moradores na cidade.

No início da década de 1980, casou-se aos 24 anos com Jorge Tochiaqui Eguchi, já com a empresa “Trenzinho Animado Indústria, Comércio e Confecção Ltda.” , estabelecida em Suzano e que proveu a família por bastante tempo. Da união, o casal teve Danilo e Tássia, filhos que lhes deram quatro netos.

Seu trabalho com as ações solidárias na cidade começaram ainda neste período. Por essa atuação, foi convidada, em 2007, pela Prefeitura de Suzano, a coordenar o Fundo Social de Solidariedade, que atende famílias em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, Sueli é responsável pelas atividades do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, que organiza atividades para a “Melhor Idade”.

Odete

Odette Maria de Camargo nasceu em Suzano, no bairro Cidade Boa Vista, em 18 de janeiro de 1943. Filha de João Camargo e Antonia Camargo, teve apenas um irmão, Narciso Camargo, já falecido. Ela cresceu e foi criada numa família simples. Aos 5 anos, perdeu a mãe e foi criada até os 15 pela madrasta Julieta. Quando adolescente veio para o centro de Suzano e morou com sua tia, Eurizia Pires. Logo arrumou serviço na Estamparia Romanato, onde conheceu José de Paula Camargo, com quem se casou e teve quatro filhos: Lana, Rosana, Ronei e Simone.

Na vida profissional, trabalhou por 20 anos no Hospital das Clínicas de Suzano. Mais tarde entrou na Prefeitura de Suzano e fez carreira. Pela administração municipal, atuou nos postos de saúde do Jardim Monte Cristo, do Jardim Natal e no CSII, no centro, onde sempre foi uma excelente enfermeira e muito respeitada. Detinha, como era carinhosamente chamada por todos, também foi voluntária da Santa Casa de Misericórdia de Suzano e chegou a ser a última presidente do grupo de voluntárias, por meio do qual realizou eventos e projetos para ajudar o hospital.