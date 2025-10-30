Memorial do Alto Tietê programa evento especial para o Dia de Finados 2025

O Memorial do Alto Tietê realiza, neste domingo (2), “Evento de Finados 2025”, em homenagem à vida e à memória dos entes queridos. A programação começa às 9h30, em Suzano, e contará com missa, pregação, música ao vivo, orquestra e outras atividades de acolhimento. Será um dia especial.

A missa de Finados será dedicada aos familiares e amigos que já partiram, proporcionando um momento de fé, reflexão e conforto espiritual para os presentes. A ação faz parte do objetivo do memorial: criar um local onde as despedidas são marcadas por honra e dignidade para quem partiu, apoio e acolhimento para os que ficaram.

Com mais de 30 anos de história em Suzano, o Memorial do Alto Tietê está entre os 10 únicos empreendimentos verticais do Brasil, modelo que utiliza o espaço semelhante a um edifício, com lóculos distribuídos em diferentes andares.

A proposta surgiu como uma solução sustentável para a falta de espaço em grandes cidades, permitindo sepultamentos sem ocupar extensas áreas de solo.

A estrutura do Memorial comporta atualmente cerca de 1,6 mil lóculos, além de possuir salas de velório, ossuário, cinerário e velário, o que permite realizar milhares de sepultamentos sem necessidade de expansão territorial ou desmatamento.

Além disso, o espaço foi projetado para garantir acessibilidade, organização e facilidade de manutenção, oferecendo um ambiente limpo, acolhedor e de fácil visitação.