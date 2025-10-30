Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 30/10/2025
Cidades

Memorial do Alto Tietê programa evento especial para o Dia de Finados 2025

Programação começa às 9h30 em Suzano

30 outubro 2025 - 16h39Por da Reportagem Local
Memorial do Alto Tietê programa evento especial para o Dia de Finados 2025 - (Foto: Divulgação)

O Memorial do Alto Tietê realiza, neste domingo (2), “Evento de Finados 2025”, em homenagem à vida e à memória dos entes queridos. A programação começa às 9h30, em Suzano, e contará com missa, pregação, música ao vivo, orquestra e outras atividades de acolhimento. Será um dia especial.

A missa de Finados será dedicada aos familiares e amigos que já partiram, proporcionando um momento de fé, reflexão e conforto espiritual para os presentes. A ação faz parte do objetivo do memorial: criar um local onde as despedidas são marcadas por honra e dignidade para quem partiu, apoio e acolhimento para os que ficaram.

Com mais de 30 anos de história em Suzano, o Memorial do Alto Tietê está entre os 10 únicos empreendimentos verticais do Brasil, modelo que utiliza o espaço semelhante a um edifício, com lóculos distribuídos em diferentes andares. 

A proposta surgiu como uma solução sustentável para a falta de espaço em grandes cidades, permitindo sepultamentos sem ocupar extensas áreas de solo.

A estrutura do Memorial comporta atualmente cerca de 1,6 mil lóculos, além de possuir salas de velório, ossuário, cinerário e velário, o que permite realizar milhares de sepultamentos sem necessidade de expansão territorial ou desmatamento.

 Além disso, o espaço foi projetado para garantir acessibilidade, organização e facilidade de manutenção, oferecendo um ambiente limpo, acolhedor e de fácil visitação.

