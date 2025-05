Memorial na Paróquia Santa Rita de Cássia é incluída na 'Rota da Fé' em Suzano

O memorial na Paróquia Santa Rita de Cássia, em Suzano, fará parte da 'Rota da Fé - Caminho das Intercessoras' e vai fomentar o turismo religioso do município.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, Mauro Vaz, visitou na última terça-feira (13/05) as obras do memorial, localizado na Paróquia Santa Rita de Cássia, no Jardim Gardênia Azul. A visita integra o calendário de ações de fomento ao turismo religioso no município por meio da “Rota da Fé – Caminho das Intercessoras”, iniciativa que busca consolidar a cidade como destino de peregrinação e espiritualidade, além de movimentar a economia local.

Acompanhado do pároco e presidente fundador do Instituto Virtutis, padre Luiz Hidalgo, Vaz percorreu as instalações que estão em fase final de preparo para a inauguração oficial do memorial, marcada para 22 de maio (quinta-feira), às 19h30, data em que se celebra o Dia de Santa Rita de Cássia.

O espaço está sendo instalado nas dependências da própria paróquia, localizada na rua José Rodrigues Junior, 290. O lugar terá um ambiente multifuncional que mescla espiritualidade, cultura e empreendedorismo. Haverá um painel com a imagem da Basílica de Santa Rita de Cássia, que fica na Itália, além de salas para exposições fotográficas e multimídia, loja de artigos religiosos, espaço reservado para artesãos e uma área de alimentação.