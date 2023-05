Menor procura pelas vacinas preocupa: 'Não podemos baixar a guarda', alerta coordenadora

Segundo o consórcio, mesmo com a estabilidade nas estatísticas, o vírus responsável pela doença continua em circulação, inclusive com novas variantes. A região contabiliza 379.024 casos, com 11.762 mortos, desde março de 2020.

Somente neste ano, de janeiro a abril, foram contabilizados 15.413 novos casos e 93 pessoas vieram a óbito em decorrência da Covid-19.

Os números reforçam a necessidade de manutenção das principais medidas de enfrentamento à transmissão da doença, em especial, da vacinação. Atualmente, os municípios intensificam as campanhas para a imunização com a vacina bivalente - a mais avançada em disponibilidade no Brasil.

“Com a diminuição das estatísticas, desde meados do ano passado tem sido menor a procura da população pelas vacinas, o que é motivo de preocupação das autoridades de saúde. Nos municípios do Condemat, as equipes estão fazendo campanhas em locais fora dos postos de saúde, eliminando a necessidade de agendamentos e com plantões nos finais de semana para estimular as pessoas a se imunizarem. A vacina continua sendo a principal estratégia que temos para enfrentar a Covid-19”, ressalta a coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do Condemat, Adriana Martins.

Os estudos apontam que mesmo com impacto menor em transmissões, internações e mortes, a Covid-19 permanece sendo uma ameaça e, por isso, a vacinação deverá fazer parte dos calendários vacinais. Segundo o Condemat, da mesma forma, a vigilância precisa ser mantida, principalmente com a aproximação do inverno, época do ano com maior circulação de vírus respiratórios.

“Não podemos baixar a guarda. A vacina é importante porque protege a pessoa que se imunizou e reduz a circulação do vírus. Da mesma forma, deve ser mantido o uso de máscaras em locais com aglomerações e sem ventilação. Portanto, os cuidados por parte da população devem ser mantidos, em especial, por aqueles que pertencem aos grupos mais vulneráveis, como idosos e portadores de doenças como diabetes, hipertensão e câncer”, alerta Adriana.

A coordenadora ressalta que a Covid-19 integra o grupo de doenças, que mesmo sem a emergência global, é alvo permanente de intenso controle da saúde, em especial quando prevenível por vacina, como é o caso da tuberculose, sarampo e influenza.

Na área do Condemat, o primeiro registro da Covid-19 foi em 11 de março de 2020 e, desde então, há uma grande mobilização regional para enfrentamento da pandemia.

