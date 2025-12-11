Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Mercadão de Suzano é referência para produtos das ceias de Natal

Espaço funcionará em horário reduzido nos dias 24 e 31 de dezembro e permanecerá fechado entre 1º e 5 de janeiro

11 dezembro 2025 - 14h44Por Da região
Associação destaca variedade oferecidaAssociação destaca variedade oferecida - (Foto: Divulgação/ACMM)

Com a proximidade das festas de fim de ano, cresce a busca por ingredientes típicos e produtos especiais para as tradicionais ceias de Natal e Réveillon. Em Suzano, essa procura tem endereço certo: o Mercado Municipal. Sob coordenação da Associação dos Comerciantes do Mercado Municipal, o espaço se consolida como um dos principais pontos da cidade para quem deseja montar um cardápio completo, mantendo tradições ou apostando em novos sabores.

A demanda crescente por itens como temperos, massas, queijos, doces e bebidas especiais tem movimentado os corredores do Mercadão. A variedade oferecida pelos estabelecimentos chama a atenção de consumidores que buscam praticidade e qualidade em um só lugar. Segundo os comerciantes, a expectativa é de que dezembro registre um dos maiores fluxos do ano.

Localizado na Rua Nove de Julho, nº 1.255, no Jardim Santa Helena, o Mercado Municipal reúne empórios, restaurantes, cafés, lojas especializadas e espaços gastronômicos que atendem a diferentes perfis de consumo. A curadoria da Associação garante diversidade e o compromisso com produtos selecionados, como o tradicional presunto Jamon Serrano fatiado na hora e diversas cachaças premium, que têm impulsionado o Mercadão a se firmar como referência regional no período das festas.

Entre os destaques, empórios como o CháVita, o Emporium do Oriente e o Empório Nordestino Santo Antônio oferecem desde temperos diferenciados até itens típicos do Nordeste brasileiro, como queijos, carnes, pimentas e bebidas regionais. Já para quem prefere adoçar as comemorações, a Guloseimas Tilly reúne opções clássicas para sobremesas e cafés especiais. Pães caseiros e quitutes frescos podem ser encontrados no Uziel Coffee e Bake Shop.

O público que gosta de massas encontra na Casa Unto opções para preparo em casa, além de vinhos selecionados. O Cantinho Português segue como parada obrigatória para quem busca bacalhau, azeites e temperos tradicionais da culinária lusitana. E para quem prefere aproveitar o passeio para garantir presentes, a Casa das Flores oferece arranjos e produtos decorativos.

A área de alimentação também atrai visitantes, com variedade que vai da culinária japonesa às carnes artesanais. Entre os estabelecimentos estão Seafood Culinária Japonesa, Divino Pastéis, Quintal do Shawarma, Cantin Gourmet, O Caudilho Parrilla e o Restaurante e Espetaria Axé Bahia.

Para a Associação dos Comerciantes do Mercado Municipal de Suzano, o mês de dezembro reforça a vocação do Mercadão como espaço de convivência e consumo qualificado. O presidente da entidade, Roberto Tavares, destaca o papel do local nesta época do ano. “O fim de ano é sempre muito especial, e aqui as pessoas encontram tudo o que precisam para montar uma ceia completa, saborosa e do jeito que imaginaram. Trabalhamos para oferecer diversidade, qualidade e um ambiente acolhedor, para que cada visitante viva uma experiência positiva”, afirma.

Horário especial
Para atender à demanda das festas, o Mercadão funcionará até as 13 horas nos dias 24 e 31 de dezembro. Entre 1º e 5 de janeiro, o espaço estará fechado para manutenção, organização interna e descanso dos comerciantes, retomando o atendimento normal no dia 6 de janeiro.

