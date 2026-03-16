Mercadão de Suzano é um dos pontos de troca solidária para os shows de aniversário da cidade

O Mercado Municipal de Suzano está entre os pontos oficiais de troca solidária para os shows em comemoração aos 77 anos de emancipação político-administrativa do município. A ação, organizada pelo Fundo Social de Solidariedade, terá início nesta terça-feira (17/03) e disponibilizará ingressos sociais para as apresentações que ocorrerão entre os dias 9 e 12 de abril, no Parque Municipal Max Feffer.

Localizado na rua Nove de Julho, 1.255, no Jardim Santa Helena, o Mercadão será um dos espaços de referência para os moradores que desejarem garantir presença nas festividades mediante a entrega de alimentos específicos. O atendimento ocorrerá das 9 às 16 horas.

Ao longo dos dias de troca, serão disponibilizados 10 mil ingressos sociais por noite de evento. Para o show do cantor Leonardo, em 9 de abril, a troca será feita por 1 quilo de arroz. Já para a apresentação de Murilo Huff, em 10 de abril, será necessário entregar 1 litro de óleo. No dia 11, quando se apresentam Léo Santana e a dupla Maiara e Maraisa, a troca será por 1 quilo de macarrão, equivalente a dois pacotes, ou 1 litro de leite. Por fim, para o show da banda Roupa Nova, em 12 de abril, será solicitado 1 quilo de feijão.

Cada pessoa poderá retirar até cinco ingressos por show. A troca será permitida apenas para maiores de 18 anos, sendo que menores poderão participar das apresentações desde que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis e portando os respectivos bilhetes.

O presidente da Associação dos Comerciantes do Mercado Municipal de Suzano, Roberto Tavares, destacou a importância de o Mercadão integrar uma ação que une celebração popular e solidariedade. “O Mercadão é um espaço de convivência, de circulação e de encontro da população. Receber essa troca solidária reforça ainda mais o nosso papel dentro da cidade, contribuindo com uma iniciativa que movimenta Suzano e, ao mesmo tempo, incentiva a doação de alimentos”, afirmou.

A participação do Mercado Municipal na troca solidária reforça sua relevância como equipamento público e comercial estratégico, aproximando ainda mais o espaço da população em um momento especial para a cidade.