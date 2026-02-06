Mercadão de Suzano recebe novos empreendimentos e chega a 16 lojas

A Associação de Comerciantes do Mercado Municipal de Suzano segue ampliando sua operação e anuncia a chegada de duas novas lojas que fortalecem ainda mais a diversidade gastronômica e de serviços do espaço. As novidades são a Bom Talho – Boutique de Carnes Nobres e a Sorveteria Ice & Hot, que passam a integrar o Mercadão ainda neste mês de fevereiro, marcando a terceira e a quarta inaugurações do ano.

A Bom Talho – Boutique de Carnes Nobres inicia suas atividades no dia 28 de fevereiro e chega ao Mercadão com a proposta de oferecer cortes nobres selecionados, além de utensílios voltados ao churrasco. A nova operação atende tanto o consumidor que busca carnes de alta qualidade para o dia a dia quanto aqueles que desejam produtos especiais para momentos de confraternização.

Já a Sorveteria Ice & Hot inicia será inaugurada na segunda quinzena de fevereiro, trazendo uma variedade de opções para todas as idades. O público encontrará gelatos, sorvetes, açaí, fondue e sobremesas em geral, ampliando as alternativas para quem busca uma pausa doce ou experiências gastronômicas diferenciadas.

Com essas inaugurações, o Mercadão chega à sua terceira expansão em 2026, após a recente abertura do Empório Di Rialto, que trouxe ao espaço uma curadoria de produtos exclusivos e ampliou o segmento de empórios especializados.

Para o presidente da Associação dos Comerciantes do Mercado Municipal de Suzano, Roberto Tavares, o momento reflete o fortalecimento contínuo do espaço. “Essas novas inaugurações mostram que o Mercadão segue em crescimento e constante renovação. Já são 16 lojas e a chegada da Bom Talho e da Ice & Hot amplia ainda mais a diversidade do nosso espaço e reforça o Mercadão como um lugar completo, pensado para atender diferentes públicos e momentos”, destaca.