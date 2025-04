Mercadão tem todos os boxes alugados e recebe 3 mil por mês

Em quase três meses de funcionamento e recebendo cerca de 3 mil pessoas mensalmente, o Mercado Municipal de Suzano, o Mercadão, não tem mais boxes para locação. Segundo a Prefeitura de Suzano, dos 18 espaços, 11 estão em funcionamento, cinco passando por obras e dois já reservados aguardando documentação para começar a funcionar.

“O Mercado Municipal vai completar três meses de funcionamento no próximo dia 18 e ainda passa por um período em que as pessoas estão conhecendo a estrutura. No entanto, a avaliação é positiva em razão da procura da população, principalmente no que se refere à gastronomia”, destacou a administração municipal em nota.

Além disso, a administração municipal explica que os futuros permissionários estão passando por um treinamento para atender o público que frequenta o local.

O Mercado Municipal de Suzano, localizado na rua Nove de Julho, 1.255 - Jardim Santa Helena, reúne produtos frescos, artesanais, especiarias e diversas opções gastronômicas.

Serviço

O Mercado Municipal funciona de terça a sexta-feira, das 8h às 20h; às quartas-feiras das 8h às 21h; aos sábados das 8h às 16h; e aos domingos das 8h às 13h.