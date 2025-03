Mercado Imobiliário de Suzano volta a se estabilizar

O mercado imobiliário em Suzano voltou a se estabilizar agora que a Caixa Econômica Federal (CEF) está liberando, gradativamente, os recursos para os financiamentos da casa própria. Esses recursos estavam represados por falta de verba durante esses últimos meses.

De acordo com o presidente da Associação dos Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris), Ademilson Alves Bernardes, as políticas governamentais têm sido de grande ajuda. “As políticas do governo na área habitacional ajudam sim e muito nas transações imobiliárias, dando condições à população através da liberação de subsídios como por exemplo "Minha Casa Minha Vida" e "Casa Paulista” que fazem com que muitos empreendimentos tenham suas totalidades já vendidas na planta e imóveis usados de terceiros também”, disse.

Em Suzano os locais mais procurados incluem a Vila Amorim, Vila Figueira, Jardim Imperador, Jardim Suzano, Cidade Edson, Jardim Colorado e Casa Branca. Segundo Ademilson, esses dois últimos se desenvolveram particularmente bem nos últimos anos. Isso os torna mais procurados pelo custo benefício.

Os imóveis centrais que chamam mais a atenção podem ser mais caros em relação a outros mais afastados. “Os locais mais procurados, vão depender do poder aquisitivo de cada um. É lógico que as áreas mais procuradas são em torno da área central, ou seja, nos bairros próximos ao centro terão o custo mais elevado em relação aos bairros mais periféricos”, disse o presidente da Acoris.

Esses valores podem variar por diversas razões. “O preço em média dos imóveis em Suzano podem sofrer alterações de acordo com sua localização, estado de conservação, metragem e vários outros fatores, portanto é mais complicado calcular uma média exata para cada local”, finalizou Ademilson.