Mercado Municipal abre nova loja com produtos típicos da culinária lusitana

A Associação de Comerciantes do Mercado Municipal de Suzano inaugurou, na última sexta-feira (05/09), o Cantinho Português – Especialidades Ibéricas, a mais nova loja do espaço. O lançamento foi marcado pela valorização da cultura lusitana e já conquistou os visitantes do Mercadão, localizado na Rua Nove de Julho, nº 1.255, no Jardim Santa Helena (ao lado do Largo da Feira).

O novo box oferece uma seleção especial que vai dos tradicionais bolinhos de bacalhau, fritos ou congelados, às clássicas lascas e postas de bacalhau, em versões salgadas e dessalgadas. Os clientes também encontram azeites e azeitonas premium, cerveja portuguesa, especiarias, defumados como linguiças, pastrami e jamon serrano, além dos irresistíveis doces portugueses, conhecidos mundialmente por sua qualidade e sabor.

Para quem ainda não está habituado aos sabores europeus, a loja disponibiliza degustações, garantindo que cada cliente descubra seus produtos preferidos em uma experiência completa.

O proprietário da loja, Claudio de Brito, destacou a praticidade que o Cantinho traz ao público. “Antes era preciso ir até São Paulo ou outras cidades para encontrar itens típicos da culinária portuguesa. Agora, Suzano tem tudo isso bem aqui no Mercadão, reunido em um só lugar. Tenho certeza de que quem conhecer vai se encantar”, afirmou.

Com a chegada do Cantinho Português, o Mercadão reforça sua identidade como ponto de referência em gastronomia, lazer e comércio local, reunindo uma diversidade de restaurantes, empórios e lojas especializadas que atraem milhares de visitantes toda semana.

Além da ampla oferta de sabores, o Mercado se destaca pela programação cultural, que inclui aulas de dança gratuitas às quintas-feiras pela manhã e música ao vivo nas noites de sexta, transformando o espaço em um verdadeiro ponto de encontro entre famílias e amigos.

O presidente da Associação dos Comerciantes, Roberto Tavares, comemorou a inauguração. “O Cantinho Português chega para somar à nossa proposta de oferecer ao visitante uma experiência única. Queremos que cada pessoa que venha ao Mercadão sinta que aqui é mais do que um lugar de compras, é um verdadeiro espaço de convivência, cultura e boa gastronomia”, disse.