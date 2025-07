Mercado Municipal de Suzano passa a contar com aulas gratuitas de dança e ginástica em julho

A Associação dos Comerciantes do Mercado Municipal de Suzano promoverá, durante todas as quintas-feiras do mês de julho, aulas gratuitas de dança e ginástica para todas as idades. A atividade gratuita será sempre das 9 às 10 horas, nas dependências do próprio estabelecimento. A programação terá início no próximo dia 10.



Com o objetivo de incentivar hábitos saudáveis e oferecer momentos de lazer e bem-estar à população, as aulas serão conduzidas pela professora Patrícia Moreira, profissional com ampla experiência em atividades físicas voltadas ao público em geral.



Para participar, não é necessário realizar inscrição prévia. Basta comparecer no horário da aula e aproveitar. A proposta é unir movimento e descontração, oferecendo uma experiência acolhedora e saudável.



A iniciativa reforça o compromisso da associação que administra o Mercado Municipal em transformar o espaço em mais do que um centro de compras, mas também consolidando o equipamento como um ambiente de convivência e de qualidade de vida para todos os suzanenses. Além de uma grande variedade de produtos e gastronomia, agora o público também contará com atividades físicas regulares que estimulam corpo e mente.



Roberto Tavares, presidente da Associação dos Comerciantes do Mercado Municipal de Suzano, destacou que o objetivo é ampliar cada vez mais as iniciativas voltadas ao bem-estar da população e à valorização do espaço como ponto de convivência. “Queremos que o Mercadão seja cada vez mais um espaço vivo da cidade, onde as pessoas venham não apenas para fazer compras, mas também para se encontrar, cuidar da saúde e viver experiências positivas. Essa atividade é mais um passo nessa direção", disse.



O Mercado Municipal de Suzano está localizado na Rua Nove de Julho, nº 1.255, no Jardim Santa Helena (ao lado do Largo da Feira). O funcionamento é de terça a sexta-feira, das 9 às 21 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 8 às 16 horas. Às segundas-feiras o local permanece fechado.