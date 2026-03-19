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Jornal Diário de Suzano - 19/03/2026
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Cidades

Mercado Municipal de Suzano recebe 1º Torneio de Xadrez gratuito neste domingo

Evento reúne jogadores da região e reforça o Mercadão como espaço de convivência e experiências para o público

19 março 2026 - 13h03Por De Suzano
Mercado Municipal de Suzano recebe 1º Torneio de Xadrez gratuito neste domingoMercado Municipal de Suzano recebe 1º Torneio de Xadrez gratuito neste domingo - (Foto: Divulgação/Mercadão Suzano)

O Mercado Municipal de Suzano sediará o 1º Torneio de Xadrez do Mercadão, neste domingo (22/03), a partir das 10 horas. A iniciativa busca reunir jogadores, entusiastas do jogo e visitantes em um evento voltado ao esporte, à estratégia e à convivência entre diferentes gerações. Os interessados ainda podem se inscrever pelo telefone (11) 99437-7785 e participar no dia.

A competição será realizada no próprio espaço do Mercadão, reunindo participantes interessados em colocar à prova habilidades como raciocínio lógico, concentração e estratégia. A proposta é transformar o ambiente em um ponto de encontro também para os amantes do xadrez, ampliando as atividades culturais e recreativas promovidas no local.

Além da disputa entre os jogadores, o torneio também pretende atrair visitantes que poderão acompanhar as partidas e aproveitar a experiência completa oferecida pelo Mercado Municipal, que reúne diversas opções gastronômicas e espaços de convivência.

O evento integra a proposta do Mercadão de se consolidar cada vez mais como um ambiente que vai além da gastronomia, oferecendo também iniciativas culturais e atividades que estimulem o encontro entre pessoas com diferentes interesses.

Para o presidente da Associação de Comerciantes do Mercado Municipal de Suzano, Roberto Tavares, a realização do torneio reforça o caráter multifuncional do espaço. “O Mercadão tem se consolidado como um ponto de encontro da cidade, e eventos como o torneio de xadrez ajudam a ampliar ainda mais essa experiência, trazendo novas atividades e atraindo diferentes públicos para o local”, destaca.

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