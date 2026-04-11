Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 11 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 11/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Mercado Municipal de Suzano se consolida como destino gastronômico e turístico da cidade

Localizado na região central, o equipamento reúne diversidade gastronômica, fortalece o turismo e o comércio local e atrai cerca de 6 mil visitantes por mês

11 abril 2026 - 17h33Por da Reportagem Local
Mercado Municipal de Suzano se consolida como destino gastronômico e turístico da cidadeMercado Municipal de Suzano se consolida como destino gastronômico e turístico da cidade - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O Mercado Municipal de Suzano vem se consolidando como um dos principais pontos turísticos gastronômicos do município, reunindo em um único espaço diferentes culturas, sabores e experiências. O equipamento passou a integrar o roteiro de lazer da cidade, atraindo não apenas suzanenses, mas também visitantes de outros municípios do Alto Tietê. 

O espaço também vem sendo incorporado a roteiros regionais de turismo, fortalecendo a imagem de Suzano como destino voltado à gastronomia e à convivência urbana. O Mercado Municipal de Suzano está localizado na rua Nove de Julho, 1.255, no bairro Jardim Santa Helena. O funcionamento ocorre de terça a sexta-feira, das 9 às 21 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 8 às 16 horas. Às segundas-feiras o espaço não abre.

Com estrutura organizada, o local conta com boxes segmentados que oferecem desde produtos tradicionais até opções gastronômicas contemporâneas. O público encontra hortifruti, mercearia fina, cafés, doces artesanais, além de refeições completas, o que amplia o tempo de permanência e transforma a visita em uma experiência completa. O espaço recebe, em média, cerca de 6 mil visitantes por mês, evidenciando sua consolidação como ponto de encontro e atração turística da cidade. Esse fluxo constante contribui diretamente para o fortalecimento do turismo de curta permanência, especialmente nos finais de semana.

A diversidade cultural é um dos diferenciais do espaço. Estabelecimentos como o “Cantinho Português”, especializado em pratos típicos à base de bacalhau, o “Quintal do Shawarma”, com influência da culinária árabe, e o “Emporium do Oriente” e o “Seafood”, com opções da gastronomia oriental, contribuem para que o visitante percorra diferentes referências culinárias em um único ambiente. Já o “O Caudilho Parrilla” amplia essa experiência com pratos à base de carnes preparados na brasa, reforçando o espaço como destino para refeições completas.

O mercado também se destaca pela oferta de produtos que dialogam com diferentes perfis de público. Espaços como o “Cantim Gourmet” e a “Guloseimas Tilly” ampliam as opções de sobremesas e doces, enquanto o “Empório Di Rialto” oferece itens selecionados e produtos diferenciados. Já a “Casa das Flores” agrega valor ao espaço com itens decorativos e opções para presentes, ampliando o caráter comercial e turístico do equipamento. Essa variedade permite que o visitante encontre, em um único local, opções de consumo, lazer e experiências culturais.

A unidade funciona em um espaço de 771 metros quadrados, localizado entre as ruas Konoe Endo e Nove de Julho, no Jardim Japão, em uma região central e de fácil acesso da cidade.

O Mercado Municipal foi implantado ao lado do Largo da Feira e está próximo de importantes vias, como as ruas Benjamin Constant, General Francisco Glicério, Sete de Setembro e Regina Cabalau Mendonça, além da avenida Armando Salles de Oliveira. A posição privilegiada, próxima de bairros como Jardim Nena, Parque Santa Rosa e Jardim Anzai, contribui para atrair não apenas moradores de Suzano, mas também visitantes de cidades da região. A facilidade de acesso também favorece a inclusão do espaço em roteiros turísticos integrados com outros equipamentos públicos e culturais do município.

Além da variedade, o ambiente foi estruturado para estimular a permanência do público. A organização dos boxes, a circulação interna e a proposta de integração entre consumo e lazer transformam o Mercado Municipal em um espaço de convivência, onde os visitantes podem circular, experimentar diferentes produtos e permanecer por mais tempo no local. Essa permanência prolongada impacta diretamente no consumo e na dinamização da economia local.

O equipamento também desempenha papel estratégico no fortalecimento do turismo local. Ao concentrar diferentes experiências em um único endereço, o Mercado Municipal se torna um ponto de referência para quem visita Suzano, funcionando como porta de entrada para a gastronomia e a cultura da cidade. A presença de visitantes de outras cidades reforça o potencial do espaço como indutor do turismo regional.

Outro fator que contribui para esse movimento é a integração do espaço com ações promovidas pela administração municipal. A realização de atividades, campanhas e eventos, como as trocas solidárias e a participação em circuitos gastronômicos, amplia a visibilidade do local e fortalece o fluxo de visitantes ao longo do ano. Essas iniciativas também contribuem para posicionar o mercado como um equipamento ativo dentro da política de turismo e desenvolvimento econômico.

Com isso, o Mercado Municipal passa a exercer também uma função econômica relevante, ao incentivar o consumo local, gerar oportunidades para pequenos empreendedores e estimular a circulação de pessoas na região central.

Para o presidente da Associação dos Permissionários do Mercado Municipal de Suzano, Roberto Tavares, o crescimento do fluxo de visitantes reflete o fortalecimento do espaço como destino turístico. “O mercado vem se consolidando como um ponto de encontro não só para os moradores, mas também para visitantes da região. A diversidade de opções e a qualidade dos produtos fazem com que as pessoas permaneçam mais tempo aqui e retornem outras vezes”, destacou.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, o equipamento contribui diretamente para a estratégia de valorização do turismo local e do comércio. “O Mercado Municipal reúne características importantes para o desenvolvimento do turismo em Suzano, ao integrar gastronomia, comércio e convivência em um único espaço. Isso fortalece a economia local e amplia as oportunidades para empreendedores, além de posicionar a cidade como um destino atrativo na região”, afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Murilo Huff agita o 2&ordm; dia do Suzano Music Festival
Cidades

Murilo Huff agita o 2º dia do Suzano Music Festival

Leo Santana e Maiara & Maraisa agitam Suzano Music Festival neste sábado
Cidades

Leo Santana e Maiara & Maraisa agitam Suzano Music Festival neste sábado

Passageiros avaliam pagamentos por aproximação nas estações
Cidades

Passageiros avaliam pagamentos por aproximação nas estações

Escolas reforçam segurança com câmeras, botão de pânico, rondas e WhatsApp
Cidades

Escolas reforçam segurança com câmeras, botão de pânico, rondas e WhatsApp

Diretora do Procon de Suzano palestra sobre consumo consciente a universitários da UniPiaget
Cidades

Diretora do Procon de Suzano palestra sobre consumo consciente a universitários da UniPiaget

Parque Max Feffer tem fim de semana com atrações gratuitas para todas as idades
Cidades

Parque Max Feffer tem fim de semana com atrações gratuitas para todas as idades