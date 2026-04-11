Mercado Municipal de Suzano se consolida como destino gastronômico e turístico da cidade

O Mercado Municipal de Suzano vem se consolidando como um dos principais pontos turísticos gastronômicos do município, reunindo em um único espaço diferentes culturas, sabores e experiências. O equipamento passou a integrar o roteiro de lazer da cidade, atraindo não apenas suzanenses, mas também visitantes de outros municípios do Alto Tietê.

O espaço também vem sendo incorporado a roteiros regionais de turismo, fortalecendo a imagem de Suzano como destino voltado à gastronomia e à convivência urbana. O Mercado Municipal de Suzano está localizado na rua Nove de Julho, 1.255, no bairro Jardim Santa Helena. O funcionamento ocorre de terça a sexta-feira, das 9 às 21 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 8 às 16 horas. Às segundas-feiras o espaço não abre.

Com estrutura organizada, o local conta com boxes segmentados que oferecem desde produtos tradicionais até opções gastronômicas contemporâneas. O público encontra hortifruti, mercearia fina, cafés, doces artesanais, além de refeições completas, o que amplia o tempo de permanência e transforma a visita em uma experiência completa. O espaço recebe, em média, cerca de 6 mil visitantes por mês, evidenciando sua consolidação como ponto de encontro e atração turística da cidade. Esse fluxo constante contribui diretamente para o fortalecimento do turismo de curta permanência, especialmente nos finais de semana.

A diversidade cultural é um dos diferenciais do espaço. Estabelecimentos como o “Cantinho Português”, especializado em pratos típicos à base de bacalhau, o “Quintal do Shawarma”, com influência da culinária árabe, e o “Emporium do Oriente” e o “Seafood”, com opções da gastronomia oriental, contribuem para que o visitante percorra diferentes referências culinárias em um único ambiente. Já o “O Caudilho Parrilla” amplia essa experiência com pratos à base de carnes preparados na brasa, reforçando o espaço como destino para refeições completas.

O mercado também se destaca pela oferta de produtos que dialogam com diferentes perfis de público. Espaços como o “Cantim Gourmet” e a “Guloseimas Tilly” ampliam as opções de sobremesas e doces, enquanto o “Empório Di Rialto” oferece itens selecionados e produtos diferenciados. Já a “Casa das Flores” agrega valor ao espaço com itens decorativos e opções para presentes, ampliando o caráter comercial e turístico do equipamento. Essa variedade permite que o visitante encontre, em um único local, opções de consumo, lazer e experiências culturais.

A unidade funciona em um espaço de 771 metros quadrados, localizado entre as ruas Konoe Endo e Nove de Julho, no Jardim Japão, em uma região central e de fácil acesso da cidade.

O Mercado Municipal foi implantado ao lado do Largo da Feira e está próximo de importantes vias, como as ruas Benjamin Constant, General Francisco Glicério, Sete de Setembro e Regina Cabalau Mendonça, além da avenida Armando Salles de Oliveira. A posição privilegiada, próxima de bairros como Jardim Nena, Parque Santa Rosa e Jardim Anzai, contribui para atrair não apenas moradores de Suzano, mas também visitantes de cidades da região. A facilidade de acesso também favorece a inclusão do espaço em roteiros turísticos integrados com outros equipamentos públicos e culturais do município.

Além da variedade, o ambiente foi estruturado para estimular a permanência do público. A organização dos boxes, a circulação interna e a proposta de integração entre consumo e lazer transformam o Mercado Municipal em um espaço de convivência, onde os visitantes podem circular, experimentar diferentes produtos e permanecer por mais tempo no local. Essa permanência prolongada impacta diretamente no consumo e na dinamização da economia local.

O equipamento também desempenha papel estratégico no fortalecimento do turismo local. Ao concentrar diferentes experiências em um único endereço, o Mercado Municipal se torna um ponto de referência para quem visita Suzano, funcionando como porta de entrada para a gastronomia e a cultura da cidade. A presença de visitantes de outras cidades reforça o potencial do espaço como indutor do turismo regional.

Outro fator que contribui para esse movimento é a integração do espaço com ações promovidas pela administração municipal. A realização de atividades, campanhas e eventos, como as trocas solidárias e a participação em circuitos gastronômicos, amplia a visibilidade do local e fortalece o fluxo de visitantes ao longo do ano. Essas iniciativas também contribuem para posicionar o mercado como um equipamento ativo dentro da política de turismo e desenvolvimento econômico.

Com isso, o Mercado Municipal passa a exercer também uma função econômica relevante, ao incentivar o consumo local, gerar oportunidades para pequenos empreendedores e estimular a circulação de pessoas na região central.

Para o presidente da Associação dos Permissionários do Mercado Municipal de Suzano, Roberto Tavares, o crescimento do fluxo de visitantes reflete o fortalecimento do espaço como destino turístico. “O mercado vem se consolidando como um ponto de encontro não só para os moradores, mas também para visitantes da região. A diversidade de opções e a qualidade dos produtos fazem com que as pessoas permaneçam mais tempo aqui e retornem outras vezes”, destacou.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, o equipamento contribui diretamente para a estratégia de valorização do turismo local e do comércio. “O Mercado Municipal reúne características importantes para o desenvolvimento do turismo em Suzano, ao integrar gastronomia, comércio e convivência em um único espaço. Isso fortalece a economia local e amplia as oportunidades para empreendedores, além de posicionar a cidade como um destino atrativo na região”, afirmou.