Mês da Mulher: Câmara de Suzano aprova resolução que cria "Galeria Lilás"

Os vereadores Artur Takayama (PL) e João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo, tiveram aprovado nesta quarta-feira (12), na sessão ordinária da Câmara de Suzano, um projeto de resolução que cria nas dependências do Legislativo suzanense a “Galeria Lilás”, um mural para exposição fotográfica individualizada e permanente das vereadoras que foram eleitas como titulares de mandato no município ou que exerceram (ou venham a exercer) a vereança como suplentes.

“A finalidade é a de prestar justa homenagem às vereadoras que passaram e irão passar pelo Legislativo suzanense”, explicaram os autores na justificativa do projeto. “É uma forma de preservar e resgatar a história das mulheres parlamentares”, complementaram.

De acordo com o projeto, as imagens e a biografia de cada uma delas também ficarão disponíveis no site oficial da Casa de Leis.

Além disso, Artur Takayama apresentou e teve aprovada uma moção de aplausos parabenizando as 803 advogadas inscritas na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano. “Trata-se de um número bastante expressivo. O intuito é valorizar e reconhecer a atuação dessas profissionais, que desempenham um papel essencial na defesa dos direitos fundamentais, na promoção da justiça e no fortalecimento da democracia em nosso município”, disse. “O compromisso, a dedicação e a competência dessas advogadas são imprescindíveis para garantir uma sociedade mais justa e igualitária”, acrescentou ele, que ainda fez uma moção ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março.

Outros itens

Os vereadores também votaram favoravelmente na sessão de ontem a duas moções: uma, de autoria do vereador Edirlei Junio Reis (PL), o professor Edirlei, que parabeniza Queila de Oliveira Leite, coordenadora e professora no projeto de ensino de inglês pela Ibetel, e outra, do parlamentar André Dourado (PT), ao educador físico Júlio César Lima, o professor César, pelos relevantes serviços prestados há mais de 30 anos ministrando aulas de futebol e cidadania às crianças e adolescentes em Suzano.

Também foram aprovados um projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG, que dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Suzanense a Toniebert Campos de Araujo de Paula, e dois projetos de lei de autoria do Executivo: um que institui a comunicação por meio do Domicilio Fiscal Eletrônico no município e outro que dá nova redação a dispositivos da lei municipal 5.048/2017, que cria a Ouvidoria da Guarda Civil Municipal.