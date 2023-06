Mês de abril fecha com melhorias em 149 vias de Suzano

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano promoveu, ao longo do mês de abril, melhorias em 149 ruas de 70 bairros. Entre os serviços realizados estão reparos em 14 lombadas, revitalização em 66 faixas de pedestres e instalação de 55 placas de trânsito, além da presença da Operação Tapa-Buraco em 48 ruas, com a aplicação de 1,8 mil metros quadrados (m²) de massa asfáltica.

A maior demanda de sinalizações horizontais, que englobam os serviços de demarcação viária e pintura do solo, foi identificada no centro (16) e nos bairros Jardim Santa Helena, Vila Amorim e Vila Figueira, com três intervenções com essas características em cada uma dessas localidades. Por sua vez, a sinalização vertical, que compreende a implantação e manutenção de placas de trânsito, foi efetuada em maior número na região central (3), no Jardim Leblon e Jardim Monte Cristo, que registraram duas ações com essa finalidade.

Já a Operação Tapa-Buraco promoveu, em 29 localidades, serviços de recuperação asfáltica e melhorias necessárias para restaurar a integridade do pavimento nas ruas visitadas. Em dois bairros foram executados um número maior de serviços, abordando quatro vias de cada uma dessas localidades. Uma das intervenções ocorreu no Cidade Boa Vista, com serviços realizados nas ruas Jonas Martins Costa, Yolanda Shigueka Sudo, Fernão de Magalhães e Formosa. A outra foi executada no Parque Buenos Aires, que compreendeu as ruas Nicácio da Silva Basto, Lindinalva Vieira Ruiz, Jorge Marcos de Oliveira e Reginaldo Pereira dos Santos.

Quadrimestre

O balanço dos primeiros quatro meses do ano aponta um total de 271 ruas, de 146 bairros, contempladas com a Operação Tapa-Buraco, totalizando a aplicação de 9,6 mil m² de massa asfáltica. Quanto às sinalizações, o quadrimestre registra um total de 113 reparos de lombadas, revitalização de 261 faixas de pedestre e instalação de 396 placas. Essas intervenções promoveram melhorias em 476 ruas, de 173 bairros, no período.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, ressaltou que as manutenções nas ruas de Suzano garantem as condições adequadas de tráfego. “Estamos continuamente realizando as intervenções necessárias, se valendo de serviços de restauração e revitalização nas vias e sinalização da cidade. Visitamos muitos bairros todos os meses para executar as ações indicadas para cada rua ou avenida, de maneira a garantir o bom fluxo no trânsito e a segurança de motoristas e pedestres”, afirmou Galo.