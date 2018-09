Mês de setembro traz reflexão sobre racismo, consumo e metanoia

O VI Curso de Promotoras Legais Populares de Suzano encerrou nesta semana, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, o sexto mês de atividades. Na oportunidade, as alunas participaram de palestras sobre “Consciência Negra e Racismo”, “Metanoia” e “Criança e Consumo”.

Na primeira aula do mês, realizada em 4 de setembro, o público feminino assistiu a uma palestra sobre a “Consciência Negra e Racismo”, que teve à frente a advogada Maria Sylvia Aparecida de Oliveira, atual presidente do Geledés - Instituto da Mulher Negra. A entidade é uma organização da sociedade civil que se posiciona em defesa de mulheres e negros e atua com temas voltados aos direitos humanos, questões raciais, discriminação e preconceitos.

Já no dia 18 de setembro, a assistente social e arte-terapeuta junguiana Janete Gomes Figueira abordou o tema “Metanoia”, que é uma mudança de mentalidade ou de caminho. É um processo consciente em que a pessoa utiliza as bases negativas que ocorreram em sua vida, faz um movimento de integração com seus valores e dá início a um novo processo, com direito a uma perspectiva melhor da vida.

Por fim, na noite da última terça-feira (25), foi a vez da advogada Lívia Cattaruzzi Gerasimczuk, do Instituto Alana – organização da sociedade civil sem fins lucrativos que aposta em programas que buscam a garantia de condições para a vivência plena da infância – falar sobre "Criança e Consumo". Na oportunidade, a advogada debateu sobre a Publicidade dirigida às crianças, assim como os caminhos que minimizam e previnem prejuízos decorrentes da comunicação mercadológica.

O objetivo da capacitação, que tem como madrinha a primeira-dama Larissa Ashiuchi, é orientar as suzanenses sobre cidadania e conceitos de igualdade de gênero e respeito, além de enaltecer os seus valores humano, social, político e econômico. Todas as palestras contam com tradução simultânea para a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A edição 2018 do Promotoras Legais Populares é ministrada uma vez por semana, às terças-feiras, entre 18h30 e 20h30, no Anfiteatro Orlando Digenova, do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682, no centro).