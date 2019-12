Mesmo após forte chuva, Sabesp mantém interdição da SP-66 nesta terça-feira

Horas depois do caos formado no trânsito pela forte chuva e as consequências em Suzano, os motoristas terão um novo empecilho. A Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66) será interditada às 21 horas desta terça-feira, 10. O motivo é que a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp) irá continuar os trabalhos no maior poço localizado na via. A interdição ocorrerá com alternância, ou seja, sentido Poá e Suzano. A via só será liberada após às 5 horas desta quarta-feira, 10.

Em nota, a Sabesp confirmou que o cronograma de interdição não sofreu alteração, apesar da forte chuva que atingiu o município. Disse também que os trabalhos foram confirmados, inclusive com a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana.

Levantamento realizado pelo DS, com base em alertas de trânsito divulgados pelo aplicativo Waze, apontou que o município registrou uma marca aproximada de 61 quilômetros de congestionamento em todo a cidade. A principal via afetada foi a SP-66.