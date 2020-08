Mesmo com a telefonia móvel, Alto Tietê tem mais de 1,3 mil orelhões

Apesar da tecnologia e da vasta ampliação da telefonia móvel em todo o país, os telefones públicos, mais conhecidos como orelhões, ainda resistem a modernidade. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), somente na região do Alto Tietê estão concentrados 1.302 orelhões.

Deste total, 120 estão em manutenção, restando 1.182 ativos e disponíveis para o uso da população. Na região, Mogi das Cruzes é a cidade com o maior número de orelhões, com 459. Desses, 414 estão ativos e 45 em manutenção, resultando em uma disponibilidade de 90% do número de equipamentos.

Logo em seguida aparece a cidade de Itaquaquecetuba com 205 telefones públicos, sendo que 190 estão ativos e 15 passam por manutenção. No total, a cidade tem 93% dos orelhões a disposição da população.

Suzano fica em terceiro na lista, com 195 orelhões, com 180 ativos e 15 em manutenção, totalizando 92% de disponibilidade. Em seguida aparecem os municípios de Poá com 107 (99 ativos e 8 em manutenção), Ferraz de Vasconcelos com 98 (89 ativos e 9 em manutenção) e Arujá com 82 (76 ativos e 6 em manutenção).

A lista prossegue com Santa Isabel com 68 (58 ativos e 10 em manutenção), Biritiba Mirim com 36 (33 ativos e 3 em manutenção), Guararema com 31 (26 ativos e 5 em manutenção) e Salesópolis com 21 (17 ativos e 4 em manutenção). No total, a região tem uma disponibilidade de 91% dos orelhões instalados no Alto Tietê.

Orelhão Inoperante

Ainda de acordo com a Anatel, em caso de mau funcionamento ou inoperância dos telefones públicos, qualquer pessoa pode solicitar o reparo por meio de contato junto a concessionária, ou seja, a empresa responsável pelo aparelho (Algar, Oi, Sercomtel ou Vivo), que deverá realizar a manutenção do orelhão em, no máximo, 24 horas.

Já em localidades atendidas exclusivamente por acesso coletivo, situados à distância geodésica superior a 30 km de uma localidade atendida com acessos individuais, o prazo é de no máximo 10 dias. É importante frisar que, nesses casos, o número de protocolo deve ser anotado e guardado para possíveis reclamações à Anatel por falta de manutenção e reparos no equipamento.

A Anatel ainda possui o sistema “Fique Ligado”, onde é possível obter informações sobre orelhões instalados em cada estado e município, bem como as características de cada aparelho, como número, localização e seu status de funcionamento.