Mesmo com aval do Estado, escolas optam por permanecer fechadas

Nenhuma escola do Alto Tietê reabriu para o retorno às aulas, mesmo após aval do governo do Estado. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, das dez cidades, Arujá foi a única, até o momento, que determinou que os alunos só voltam para as escolas em 2021.

O DS apurou junto à pasta que as outras nove cidades estão em diálogo com as escolas, e que em Suzano e Ferraz de Vasconcelos, é certo que as aulas não retornarão neste mês. Assim, as aulas seguem remotas na região.

Além disso, as unidades escolares estão fazendo pesquisas com os pais e responsáveis, para saber a opinião deles sobre o retorno.

A forma com que são realizadas as pesquisas varia de cidade para cidade. Mas em Suzano, há escolas que estão fazendo por meio da Secretaria Escolar Digital, onde os responsáveis acessam o espaço online e opinam.

O retorno de atividades de reforço foi autorizado na última terça-feira (8). Porém, trata-se de uma retomada opcional. Nenhum aluno é obrigado a ir para a escola caso os pais ou responsáveis não se sintam confortáveis para levar.

Apeoesp contrária

Mais uma vez, a diretora-executiva do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) em Suzano, Ana Lúcia Ferreira, questionou a decisão do governo do Estado de "jogar" a responsabilidade pelo retorno às aulas em cima dos pais.

Ela diz que a decisão de voltar ou não cabe ao Estado, e reafirmou o posicionamento contrário do sindicato no que diz respeito ao retorno.

"Somos contra, não tem como retornar. Terça, disseram que foi uma volta em forma de recreação e recuperação. Conversa mole! Parece que 3% das escolas retornaram, e foi muito abaixo do que o governo queria, porque o povo não é bobo. A escola é um ambiente de alegria, para a criança se sentir bem. O pai vai mandar para se sentir mal?", questionou. Em seguida, ela citou o governador João Doria (PSDB) e o chamou de "irresponsável" pela decisão. Ana Lúcia também criticou o governo federal ao dizer que a gravidade da Covid-19 foi levada "na brincadeira".

"Ele tirou a responsabilidade dele. Agora, é dos pais. Acho que ele (Doria) é um irresponsável. Em um País onde a gravidade da Covid-19 foi levada na brincadeira por um governo federal inconsequente, o gestor do Estado - que comanda o combate ao vírus - deixa para os pais decidirem se os filhos vão ou não", afirmou a diretora-executiva.