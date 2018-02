Mesmo com casos de febre amarela população não desiste de viajar no Carnaval

Os casos de febre amarela na região não impedem de os turistas viajar pelo País. As gências de viagens de Suzano garantem que o movimentopor passagens não caiu. O agente de viagens da agência CVC, localizada no Shopping de Suzano, Marcos Modesto, explica que mesmo com o risco de contrair a doença, os clientes têm fechado pacotes. A recomendação para tomar a vacina é feita pela agência.

"A preocupação geral dos nossos clientes é se para onde vão precisam tomar a vacina. Nós os orientamos a procurar o posto e se vacinar", conta. Modesto informa que a procura de pacotes para o Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, que são consideradas áreas de risco, ainda é muito grande. Para o carnaval, os destinos mais procurados, dentro do País, são para o Nordeste, como Bahia e Recife. Já os destinos internacionais, a procura é maior para países 'gelados' como Argentina (Bueno Aires) e Estados Unidos (Nova Iorque).

A proprietária da Agência Via Firenze Viagens, na Rua Benjamin Constant, Fernanda Amaral esclarece que nada mudou nas viagens por causa da febre amarela, pelo contrário, ela afirma que o mês de janeiro foi de grande procura por pacotes de viagens internacionais e cruzeiros. "Existe sim uma preocupação em torno da febre amarela, mas alguns destinos não pedem a vacinação e para viagens internacionais, essa vacina já é obrigatória, então existem pessoas que já estão vacinadas", explica.

Carla Faria é gerente da agência Utiyama Turismo, localizada no Centro de Suzano. Ela conta que vêm alertado os clientes desde o ano passado a tomarem a vacina contra a febre amarela, mesmo se o País, Estado ou cidade não solicitarem a vacina aos turistas.