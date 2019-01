Mesmo com chuvas, volume nas represas da região fica abaixo em relação a dezembro

As chuvas intensas dos últimos dias na região têm aumentando os índices pluviométricos nas represas do Alto Tietê, porém o volume operacional das represas se mantém abaixo dos índices do mês passado. Atualmente, o volume das represas está em 50,3%. O índice está 3,6% mais baixo em comparação a dezembro de 2018, época em que os índices apontavam 52,2%.

NÍVEIS PLUVIOMÉTRICOS

Já os níveis pluviométricos marcavam, até ontem, 28,9 milímetros para o dia e 56,0 milímetros para o mês. Comparado a dezembro, a pluviometria mensal aumentou 9,5%.

Os dados foram levantados pelo DS por meio do site da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O último mês de 2018 registrou volume operacional de 50,5% e média pluviométrica histórica de 193,0 milímetros.

DEZEMBRO

Já dezembro de 2017 fechou o ano com o nível das represas em 52,6% e média histórica de 193,0 milímetros. Houve uma diminuição de 4% no volume das represas.

Vale ressaltar que o nível das represes oscila por conta das chuvas, por isso os valores podem variar bastante.

Atualmente, o volume total dos mananciais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é de 48,2%.