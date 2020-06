Mesmo com limitações, setor pet resiste à crise causada pela pandemia

Mesmo com as limitações causadas pela pandemia do novo coronavírus, comerciantes e lojistas do ramo pet em Suzano afirmam que não houve prejuízos por conta da quarentena e isolamento social. De acordo com empresários do segmento, apesar da implantação de restrições e novos protocolos de higiene e segurança, as vendas e atendimentos mantiveram o mesmo nível de antes da pandemia e, em alguns casos, até mesmo aumentaram.

Bruno Curtolo dos Santos é gerente de uma loja de produtos para animais, que também oferece banho e tosa e atendimento veterinário. Ele conta que com a chegada da pandemia, algumas mudanças precisaram ser feitas para garantir o bem-estar dos clientes e funcionários do local.

"Nós adotamos uso obrigatório de máscaras e também oferecemos o álcool em gel em todos os ambientes. Além disso, na loja só podem entrar de duas em duas pessoas para evitar aglomerações, e na clínica veterinária apenas um acompanhante com o animal que for passar na consulta", explica.

O gerente também conta que apesar de o movimento na loja ter diminuído por conta do horário reduzido de atendimento e da limitação de público, o delivery, que já era uma opção antes da pandemia, é bem adotado pela clientela. Além disso, o gerente diz que os atendimentos na clínica aumentaram consideravelmente durante a pandemia.

"Antes vinham muitos clientes na loja, mas agora com o horário reduzido muitos preferem fazer o pedido por delivery. Tivemos um aumento nos atendimentos veterinários também, estamos atendendo mais que antes da pandemia", diz.

Desde o início da quarentena, casas de ração e pet shops estão autorizados a funcionar, seguindo medidas de restrição impostas pelos decretos municipais. Para o proprietário de uma casa de ração na Vila Amorin, Edmilson Ferreira Braga, essa é uma das razões pelas quais o mercado pet foi um dos poucos que resistiu a pandemia de Covid-19.

Há cerca de 25 anos no ramo, ele conta que adotou as medidas impostas pelas autoridades sanitárias e que não sofreu prejuízos por conta das restrições. "A nossa loja não fechou. Nós temos a restrição de uma pessoa por família aqui na loja e também o uso de máscara. Não adotamos ao delivery, nós fazemos só uma entrega ou outra. Nesse mercado não sentimos muita diferença", conclui.