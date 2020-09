Mesmo com pandemia, mais de 10,7 mil carteiras de habilitação são emitidas para motoristas em Suzano

Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), cerca de 10.760 pessoas conseguiram adquirir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Suzano.

Mesmo assim, não foi fácil chegar a esses números. Isso porque há diversas adversidades sendo enfrentadas pelas autoescolas na pandemia, principalmente nos processos iniciais para a aquisição das carteiras, como os agendamentos dos alunos. As dificuldades para se conseguir uma data foram relatadas por todos os proprietários e diretores de autoescolas entrevistados pelo DS.

Inclusive, relatos dão conta de que muitas pessoas reclamaram da demora apenas para realizar o primeiro agendamento. Para se ter uma ideia, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) disse que o prazo para se obter a primeira Habilitação passou de 12 para 18 meses, uma vez que o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) interrompeu, por tempo indeterminado, os prazos e processos e procedimentos do Sistema Nacional de Trânsito.

Agendamentos

Para Carlos Wagner Rosa, proprietário autoescola Ômega, no Centro, a maior dificuldade é imposta pelo Detran, que ainda não voltou 100%. Ele diz que é difícil para agendar aulas e que não há muitos horários disponíveis.

"É difícil realizar agendamentos. Às vezes, o aluno não consegue marcar nem o pré-cadastro. As aulas presenciais já voltaram, mas as remotas são muito difíceis. Os exames práticos voltaram ao normal, mas com quantidade reduzida de alunos, para poder manter distanciamento e higienização dos carros", avaliou.

A demora para agendar datas e os problemas nas aulas remotas também foram relatados por José Carlos Ruiz, diretor geral da autoescola Braz Cubas. Segundo ele, a plataforma online dá erro, e as últimas marcações da autoescola foram feitas apenas para novembro.

"A emissão de CNH e o exame prático estão fluindo normal. O que trava são exames médicos, psicotécnicos, agendamentos no Poupatempo e exames teóricos. Com RG novo, só temos agendamentos para 3 de novembro. Quando o RG é antigo e a pessoa precisa ir ao Poupatempo, só há datas para 10 de novembro", iniciou. "Além disso, o exame teórico está difícil de concluir à distância por problemas na plataforma. Antes, o prazo para tirar Habilitação era de seis meses, hoje não há previsão", emendou.

Críticas

Tamara Said, diretora da autoescola Técnica, destaca as críticas por parte das pessoas que querem tirar a Habilitação durante a pandemia. "As pessoas não entendem que a dificuldade é do governo, com as extensões das aulas. A população tem reclamado bastante", disse.