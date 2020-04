Mesmo com quarentena em vigor, movimento de veículos e pessoas aumenta em Suzano, Poá e Ferraz

Desde o início da quarentena, o DStem circulado pelas ruas de Suzano para acompanhar o movimento, principalmente na região central da cidade.

A reportagem constatou, nesta terça-feira, 31, um número muito maior de carros nas ruas. Em alguns semáforos da Rua General Francisco Glicério, por exemplo, foi possível ver aglomeração de veículos - fileiras com cerca de 10 a 12 carros - muito diferente dos primeiros dias de quarentena.

O movimento também foi grande na chegada à Suzano. Por volta das 14 horas, o fluxo de veículos na Rua Major Pinheiro Fróes, próximo ao Rodoanel Mário Covas, provocava redução drástica na velocidade dos carros. O movimento no sentido Poá da via também estava carregado.

No Centro de Poá, o movimento de pessoas foi grande nas calçadas. O mesmo ocorreu na região central de Ferraz de Vasconcelos, onde a circulação de pedestres estava “acima do normal” para uma quarentena. Foi possível ver até mesmo vendedores ambulantes em alguns pontos de Ferraz.

Com relação às lojas, as duas cidades estão seguindo a determinação do governo do Estado e mantendo apenas o comércio essencial aberto.