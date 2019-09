Mesmo com tempo seco, Cetesb aponta boa qualidade do ar na região

Apesar da baixa umidade, característica do período de estiagem do inverno, a qualidade do ar no Alto Tietê variou entre moderada e boa nos últimos três dias. Nesta quinta-feira (19) houve redução ainda maior no número de poluentes na região. As informações são da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

No início da tarde de terça-feira, 17, o tempo seco provocou aumento nos índices de MP2,5 (partículas geradas por fumaça e nevoeiro) captados por duas das quatro estações de medição que cercam a região.

As taxas dos demais poluentes avaliados pela companhia sempre se mantiveram classificadas entre boas ou moderadas. Na noite da última quarta-feira, 18, no entanto, as taxas de MP2,5 reduziram de forma considerável. Foram usadas como base as estações de análise Guarulhos-Pimentas, Itaim Paulista, Mauá e Jacareí, que cercam o Alto Tietê. Almir Oliveira, gerente do setor de telemetria da Cetesb, responsável por monitorar o ar em todo o Estado, explica que a região não tem nenhuma estação porque a qualidade do ar na região não varia em comparação com as outras estações implantadas.

"O ar no Alto Tietê é muito semelhante ao das estações que estão no entorno. Por isso, não houve a necessidade de instalar uma na região", conta.

Ele também explica como é feito o levantamento e os efeitos que cada condição climática causa na atmosfera. "Em dias de chuva, a escala fica sempre no verde, porque a água lava a atmosfera. Em tempos secos, os poluentes ficam por mais tempo flutuando no ar. Em dias com vento, a tendência é que os poluentes se dissipem, e não fiquem concentrados em um mesmo lugar", afirma Oliveira.

Recomendações

A previsão é que a umidade relativa do ar seja alta durante a manhã e caia no período da tarde nessa sexta-feira na região. De acordo com o portal Climatempo, em Suzano, a umidade deve atingir os 54% no começo da manhã e cair para 14% no final da tarde. Com o risco de partículas poluentes permanecerem no ar, Almir recomenda que as pessoas tomem bastante água e evitem realizar atividades físicas nos períodos mais secos.

Para quem ficar em casa, uma boa ideia é reservar um pouco de água em um recipiente.

"A água em uma vasilha vai evaporar e deixar o ar mais úmido. É bom que realizem manutenções nos veículos e, se puderem, usem o transporte público, o que reduz o número de carros nas ruas", recomenda o gerente.