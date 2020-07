Mesmo suspenso pela Justiça, Centro de Distribuição segue operando

Apesar de suspensas as atividades do Centro de Distribuição dos Correios de Suzano por parte da Justiça do Trabalho, funcionários seguem trabalhando com mercadorias no local.

O DS foi ao prédio, que fica na Marginal do Rio Una e apurou que entregas ainda estão acontecendo com funcionários de outras localidades.

Além disso, clientes que se dirigem ao local a fim de retirar pedidos, são orientados a aguardar em casa a concretização da entrega.

Trata-se de uma operação parcial, que visa reduzir o acúmulo de produtos a serem enviados para as casas. Segundo o Sindicato dos Correios, cerca de quatro mil entregas são feitas por dia na cidade.

Segundo a Justiça do Trabalho, sete pessoas foram confirmadas com o novo coronavírus (Covid-19) no Centro de Distribuição de Suzano. Porém, de acordo com o sindicato, 20 pessoas foram afastadas, e 13 delas aguardam testes da empresa.

Segundo o diretor do sindicato, Nailton Jeronimo, na última segunda-feira (29), apenas o gestor e o supervisor foram trabalhar. Isso tem gerado uma preocupação porque eles ainda não realizaram teste.

A orientação do sindicato é de que os trabalhadores só compareçam à unidade quando ambos forem testados.

“Eles (Correios) disseram que estavam fazendo a limpeza. Fazem isso, mas o gestor e o supervisor não realizam o teste. Quem vai garantir que eles não estão infectados? A orientação é de que as pessoas não se dirijam até que eles façam os testes”, disse o diretor.

“Testando e fazendo a limpeza da unidade, os trabalhadores poderão voltar. Não havendo os testes, segundo a Justiça, todos já estão automaticamente afastados por 15 dias”, completou Jeronimo.

Ele diz desconhecer que funcionários tenham comparecido ao Centro de Distribuição ontem, mas teria sido informado de que, de fato, os Correios convocaram trabalhadores de outras unidades, como de Ferraz de Vasconcelos, por exemplo, para trabalhar no local.

O DS entrou em contato com a assessoria dos Correios, mas até o fechamento desta reportagem, ainda não havia obtido uma resposta.

O problema

Conforme o DS publicou na edição de ontem, sete pessoas foram detectadas com coronavírus no Centro de Distribuição de Suzano.

Com isso, a Justiça determinou suspensão das atividades e realização de exames aos trabalhadores. A denúncia foi feita pelo Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Correios e Telégrafos (Sintect).

A multa, caso a determinação seja descumprida, é de R$ 25 mil.