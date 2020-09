Metade do gasto total para enfrentar a Covid-19 na região é sem licitação

Cerca de 49,16% do valor total gasto pelas prefeituras do Alto Tietê para enfrentar a pandemia de Covid-19 foi sem licitação. Até julho, os dez municípios gastaram R$ 73,8 milhões. Pelo menos R$ 36,3 milhões foram sem licitação.

A informação foi divulgada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) em painel interativo publicado na última semana.

Cidades

A Prefeitura de Poá empenhou um total de R$ 5,7 milhões, sendo R$ 7,2 milhões gastos sem licitação.

O valor gasto sem pesquisa de preço é superior pois o valor empenhado foi parcelado e devido a isso o gasto total é menor.

Na sequência aparece Suzano. Cerca de 68,71% do total foi gasto sem licitação.

O município empenhou até o momento R$ 14,4 milhões, sendo R$ 9,9 milhões sem licitação.

Salesópolis registra 60,5%, do total gasto na pandemia, empenhados sem licitação. Segundo o tribunal, foram gastos R$ 379,4 mil, onde R$ 229,5 mil foi empenhado sem licitação.

Ferraz de Vasconcelos é o quarto município, com 55% do total gasto no enfrentamento da pandemia realizado sem licitação.

O município já empenhou R$ 11,1 milhões, sendo R$ 6,1 milhões sem licitação.

Itaquá e Mogi aparecem com números próximos. Os valores gastos sem licitação foi de 48,5% e 41,2%, respectivamente.

Em Itaquá, a cidade empenhou até o momento R$ 7,9 milhões, sendo R$ 3,8 milhões sem licitação.

Já a Prefeitura de Mogi gastou R$ 16,9 milhões até o momento e R$ 6,9 milhões sem licitação.

Por fim aparece Guararema, que registra 21,3%, do total gasto, empenhados sem licitação. Foram R$ 8,9 milhões já gastos e R$ 1,9 milhões empenhados sem licitação.

Arujá não teve gastos sem licitação. Segundo o portal do TCE, a cidade empenhou R$ 8,3 milhões até o momento.

E Biritiba-Mirim não possui dados. O TCE informa que a cidade não enviou os dados, o que pode acarretar em multas que variam entre 100 e 2000 Ufesps, encaminhamento ao MP e os atos serão levados em conta quando se for jugar as contas do atual prefeito.