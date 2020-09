Metalúrgicos dão início à Campanha Salarial de 2020

O Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano deu início à Campanha Salarial da categoria para 2020, com uma assembleia realizada na sexta-feira (18), na sede da entidade, no Centro da cidade. Os trabalhadores aprovaram por unanimidade a autorização para que o Sindicato inicie as negociações com as empresas do setor, com a coordenação da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo.

O presidente Pedro Benites comandou a assembleia, que começou às 18 horas. "As nossas Campanhas Salariais tradicionalmente são muito difíceis, mas a deste ano deve ser ainda mais complicada. Afinal, o Governo Federal tem atuado de forma sistemática para enfraquecer os trabalhadores, retirando direitos, isso sem falar na péssima gestão da pandemia, que empurrou milhares de brasileiros para o desemprego. Mas estamos preparados e, com o apoio da Federação, tenho certeza de que conseguiremos um resultado favorável para os metalúrgicos", afirmou Benites.

Como tem ocorrido nos anos anteriores, a Campanha Salarial deve buscar inicialmente a renovação das cláusulas sociais já existentes e em vigor. Isso porque, segundo Benites, com as reformas realizadas pelo Governo Federal desde 2017, esses direitos passaram a ter o mesmo valor da legislação. O presidente também afirma que os metalúrgicos buscarão a reposição da inflação medida no período, além de um aumento real para os trabalhadores.