Metalúrgicos negociam direitos a funcionários da empresa Mitutoyo

Metalúrgicos estão negociando com a Mitutoyo Sul Americana mais direitos aos trabalhadores que entrarão em aviso prévio a partir de outubro, por conta do fechamento da fábrica em Suzano.

A empresa já garantiu que todos os direitos normais serão pagos aos funcionários que forem desligados. Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano, Pedro Benites, um parecer da Mitutoyo poderá sair até o final do mês de julho.

“Eles vão trabalhar normalmente até outubro, e quando chegarmos lá, a empresa vai dar o aviso prévio aos trabalhadores. Estou otimista (com relação às tratativas para mais direitos). Acho que vamos ter novidades boas”, disse Benites.

No entanto, o presidente afirmou que ainda é cedo para cravar alguma coisa, e que por isso, preferiu não revelar os direitos que estão sendo tratados.

Há pouco mais de duas semanas, a Mitutoyo anunciou, por meio de comunicado, o encerramento de sua fábrica no Brasil.

A unidade para de funcionar a partir de outubro em Suzano. Ela fica localizada na Rodovia Índio-Tibiriçá, Vila Sol Nascente, e foi fundada na década de 1970.

A empresa iniciou produção de instrumentos de medição em maio de 1974. Eles vão desde paquímetros mecânicos e digitais até máquinas de medir por coordenadas.

O Sindicato dos Metalúrgicos estimou, na época, que mais de 90 trabalhadores serão dispensados pela empresa em outubro.

Os serviços de vendas da Mitutoyo seguirão no mesmo local. Em nota emitida na época, o presidente da empresa, Ken Sasaki, disse que o fechamento ocorre para melhorar os serviços. “Devido aos esforços globais para melhorar a eficiência da produção e fortalecer nossos negócios no geral, a fábrica do Brasil cessará a produção e será encerrada no final de outubro de 2020”, informou trecho da nota.