Metas fiscais apontam controle das contas públicas de Suzano

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças apresentou à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara de Suzano o cumprimento das metas fiscais do último quadrimestre. O balanço compartilhado em audiência pública aponta para o controle das contas públicas neste ano, até agosto, com um resultado primário estimado em R$ 88,8 milhões, sendo a diferença entre a receita (R$ 508,5 milhões) e as despesas primárias (R$ 419,7 milhões) descriminadas na execução orçamentária do município.

Na ocasião, o chefe da pasta, Itamar Corrêa Viana, ainda comentou a aplicação de recursos públicos no quadrimestre. O secretário destacou os valores na Saúde que, até agosto, totalizou R$ 82,9 milhões em despesas líquidas com recursos próprios, representando 22,1% do total das receitas de impostos e transferências constitucionais. Já no ensino, o valor despendido em desenvolvimento e manutenção no setor chegou a R$ 70 milhões, atingindo 24,7% das receitas de impostos municipais e transferências constitucionais.

Quanto às receitas orçamentárias, o município arrecadou com taxas e impostos. O levantamento aponta que o valor angariado com o Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) atingiu o montante de R$ 11,6 milhões, que representa 96,8% da previsão estipulada para este ano. O Imposto Sobre Serviços (ISS) já arrecadou R$ 44,8 milhões, sendo 74,4% da previsão inicial. Outras taxas atingiram o montante de R$ 4,3 milhões, ou 76,5% do previsto para 2019, e as transferências correntes chegaram R$ 361,1 milhões, o que representa 68,7% do esperado para este ano.

Já a arrecadação com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) atingiu R$ 81,3 milhões, que é 73,4% da previsão inicial. De acordo com o secretário, os resultados e as projeções apresentadas estão dentro da conformidade. Ainda sobre o IPTU, Itamar destaca que os índices de inadimplência caíram na ordem dez pontos percentuais entre 2017 e 2018, passando de 32% para 22%. “Temos a expectativa de reduzir ainda mais em 2019, sendo que esta análise é realizada após o fim do ano. Esses resultados refletem a confiança no governo municipal, que tem dado retorno da arrecadação à população”, destacou.

Também estiveram presentes na audiência pública o diretor de Receita, Ademilson Souza Freire, a presidente da Câmara de Suzano, vereadora Gerice Lione, e os também parlamentares Leandro Alves de Faria, Antônio Rafael Morgado, Rogério Gomes do Nascimento e Edirlei Junio Reis.