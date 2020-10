Metroviário instala bibliotecas comunitárias em Suzano

Um metroviário espalhou uma série de "bibliotecas comunitárias" por Suzano. Ele se inspirou em uma ideia que viu no bairro da Mooca, Zona Leste de São Paulo, que consiste na instalação de caixas com livros em calçadas de alguns bairros da cidade.

Até o momento, Geraldo Silva Camilo, 51, instalou quatro bibliotecas, sendo duas no Jardim Luella, uma no Jardim Maitê e uma na Avenida Ana Santana Costantino, 580, no Novo Colorado, local onde mora.

"Eu vi a ideia na Mooca, onde o rapaz colocava os livros na lixeira e deixava com os dizeres lá, para que as pessoas pegassem os livros para ler e devolvessem depois. Trouxe a ideia para cá. Comecei com uma caixinha de madeira de feira, mas hoje tenho uma mais elaborada em casa, que possui até portinha", conta Camilo.

A filha do metroviário, a professora de educação infantil Sara Camilo, tem ajudado o pai no projeto, que está crescendo. Nesta semana, a quinta biblioteca será instalada no Pronto-Socorro Municipal (PS), onde um vendedor de doces ficará responsável por cuidar do equipamento.

"Estou muito feliz que está crescendo e gostaria de ver isso espalhado por todo o Brasil. Quem quiser cuidar de uma caixa, tem a responsabilidade apenas de tirar os livros à noite ou quando for chover. Também precisa ficar de olho no começo por conta do pessoal da reciclagem, porque acham que podem levar", destaca o metroviário.

As bibliotecas têm uma grande demanda de livros infantis, só que a quantidade de material não supre o número de interessados. Por isso, Camilo pede para que as pessoas doem mais livros para crianças às bibliotecas.

"Nossa deficiência é de livros infantis. Nós recebemos bastante doação de livros e se a pessoa não puder levar ao local, a gente marca e retira. Mas livros infantis são bem procurados, porém o déficit é grande", lamentou.

Para mais informações e doações, o número para contato é o 11 95773-8832.