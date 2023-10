Mil câmeras, botão do pânico e portões eletrônicos: escolas se protegem contra o crime em Suzano

O assunto segurança está sempre presente na rede de educação, sobretudo após ocorrências no ambiente escolar.

Na semana passada, a Prefeitura de Suzano reforçou a divulgação de suas ações, a pedido do DS, e enfatizou que vem executando medidas nos últimos anos para garantia da segurança nas unidades da rede municipal de ensino. Entre elas estão a contratação de agentes de segurança escolar; a implantação de sistema de monitoramento, com mais de mil câmeras conectadas à Central de Segurança Integra (CSI), alarmes e botões do pânico; a alteração no modo de atendimento das secretarias das escolas pelo lado externo; e a instalação de portões eletrônicos.

A Secretaria de Educação de Suzano também promove o programa Prevenir a Violência Escolar, que visa acompanhar a trajetória dos alunos, verificar as dificuldades pelas quais passam em todos os âmbitos e atuar de maneira a antever qualquer tipo de comportamento de violência ou inquietação das crianças e suas famílias.

Além disso, foi iniciado neste ano a operação “Escola Segura”, com o patrulhamento constante de agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) nas imediações e no interior das unidades.

Houve ainda o anúncio da convocação de mais 40 aprovados no concurso público em vigência para a corporação neste ano. Todos já estão passando por treinamentos. Além de aumentar o efetivo, a iniciativa possibilitará à Secretaria de Segurança Cidadã a criação de um grupamento específico para a realização de ronda escolar.

Atividade Delegada

Ainda assim, com todas as ações, a comunidade apresenta sugestões no reforço da segurança.

Na semana passada, foi mencionada proposta de uma “Atividade Delegada” nas escolas da cidade.

Atividade Delegada é um convênio entre a Prefeitura e a Secretaria de Segurança Pública (SSP), que permite que os policiais possam exercer suas funções nos dias de folga.

“Quando eu vi uma professora sendo assaltada na saída da escola que eu tive a ideia. É um absurdo ver essas cenas e ficar de braços cruzados”, disse o ex-presidente do Conselho de Segurança (Conseg) Boa Vista, Ebert Bola.

Segundo Ebert, o próprio sistema operacional da Polícia Militar poderia fazer a logística e distribuir os policiais nas escolas.

O presidente do Conseg Boa Vista, Roberto Kobayashi, aprovou a ideia, mas vê a falta de efetivo como um problema.

Inclusive, Kobayashi afirmou ter ido à Polícia Militar apresentar a ideia. “Eles acharam interessante, mas é necessário mais efetivo”.