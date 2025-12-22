Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Mini documentário "Relicários de Memória e Cor" está no YouTube

Com 12 minutos de duração e classificação livre, a produção apresenta uma narrativa poética e sensível sobre a jornada criativa e afetiva das mulheres participantes do projeto Onírica Ateliê Itinerante

22 dezembro 2025 - 16h03Por da Reportagem Local
Mini documentário Mini documentário "Relicários de Memória e Cor" está no YouTube - (Foto: Divulgação)

O mini documentário “Relicários de Memória e Cor” estreou no último sábado, 20 de dezembro,  no canal do Ateliê Onírica, no Youtube. Com 12 minutos de duração e classificação livre, a produção apresenta uma narrativa poética e sensível sobre a jornada criativa e afetiva das mulheres participantes do projeto Onírica – Ateliê Itinerante, realizado em Poá, entre os meses de setembro e outubro. Idealizado pela artista e pedagoga Ariane de Moraes,  o projeto  encontrou em uma Kombi de 1996 a possibilidade de criar um espaço móvel, versátil e afetivo, capaz de se transformar em ateliê de criação coletiva por onde passa.

A Kombi, que dá movimento ao projeto Onírica, também é uma obra de arte em si. Revitalizada pela própria artista, recebeu novos ares e ganhou um corpo único: sua funilaria foi estampada com retalhos de tecidos que carregam memórias, afetos e histórias da trajetória de Ariane de Moraes. Assim, o veículo transcende a função de transporte e se transforma em um ateliê itinerante de arte têxtil, capaz de abrir suas portas e costurar encontros criativos em qualquer lugar, aproximando pessoas por meio da moda, da sustentabilidade e da educação

Entre ervas, flores e tinturas naturais


O filme revela o delicado bailado das mãos que transformam tecidos em arte e memórias em cor, celebrando saberes ancestrais, práticas sustentáveis e a força que nasce do encontro entre mulheres e natureza. A narrativa acompanha o processo coletivo de criação, a descoberta das cores extraídas da própria natureza e a potência presente quando mulheres se reúnem para compartilhar conhecimentos, afetos e caminhos.


Cada relato, cada olhar e cada toque de cor compõem um verdadeiro relicário vivo, expressão da memória, da sustentabilidade e da força feminina. O documentário evidencia a beleza da arte manual, o impacto social do projeto e a presença da ancestralidade que atravessa a história de cada participante, tornando-se uma celebração do encontro entre comunidade, natureza e criação artística.

Comprometido com a inclusão, o vídeo contará com tradução em Libras e legendas, garantindo acessibilidade e participação ampla do público. Entre seus objetivos estão ampliar o alcance do projeto para além do território físico, dar visibilidade ao seu impacto artístico, social e formativo, fortalecer a presença digital do Ateliê Onírica e registrar memórias e processos de criação, pesquisa e empoderamento feminino.

O Onírica – Ateliê Itinerante recebeu financiamento pela Lei Aldir Blanc, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e produção executiva da Okê! Produções Culturais. 

Serviço


Estreia: “Relicários de Memória e Cor”
Onde assistir: Canal do Ateliê Onírica – YouTube| https://youtu.be/I3Fri13MNpE?si=eBCHxq6jcPG-3uxn
Classificação: Livre

