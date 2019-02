Ministério da Saúde vai criar grupo para avaliar situação da Santa Casa

O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira (13) ao DS que vai criar um grupo temático para avaliar a situação da Santa Casa de Suzano e de todas as demais do País.

Os responsáveis e interventores serão chamados pela pasta para debater as necessidades no funcionamento e atendimento. O objetivo é avaliar também as condições financeiras.

O DS trouxe reportagem, na edição de quarta-feira, mostrando que a Santa Casa de Suzano tem dívida de R$ 321,82 milhões. Desse total, R$ 79,023 milhões são de dívidas gerais (Fornecedores, Tributos, etc), R$ 229,18 milhões de ações judiciais em trâmite e R$ 13,61 milhões de dívidas no Tribunal de Contas.

Uma parte da dívida foi paga pela Prefeitura em 2017 e 2018. O valor pago de R$ 13,39 milhões - que inclui fornecedores, décimo terceiro atrasado, parte de acordo trabalhista, tributos federais e empréstimo a Caixa Econômica Federal (CEF) - diminuiu o valor inicial, que era de R$ 335,22 milhões.

Mesmo com uma parte quitada, a Santa Casa corre o risco de ser fechada, já que o prédio hospitalar foi penhorado em 2016. Ou seja, a Santa Casa corre risco de perder o prédio.

Em agosto de 2018, o então presidente Michel Temer (MDB) fez um aceno à saúde ao assinar uma medida provisória que autoriza o uso de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em operações de crédito destinadas a hospitais filantrópicos e sem fins lucrativos, as chamadas Santas Casas. "Vamos tirar as instituições filantrópicas da sala de emergência", afirmou Temer na ocasião.

Hoje, em todo o País, as Santas Casas pegam empréstimos do BNDES com juros de 19% a 22% ao ano. Com a MP, essa taxa vai para 8,66%, segundo o então ministro da Saúde, Gilberto Occhi. O texto autorizou a destinação de 5% dos recursos do FGTS para a linha de crédito, que seria operacionalizada pela Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES.