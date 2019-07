Ministério lança campanha ‘Acolha a Vida’ nesta terça-feira em Suzano

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), por meio da Secretaria Nacional da Família (SNF), vai lançar nesta terça-feira, 23, a campanha "Acolha a Vida" no município de Suzano, região metropolitana de São Paulo. Com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi, a atividade visa alertar as famílias e profissionais sobre a importância da prevenção e da identificação dos comportamentos ligados ao suicídio e à automutilação.

No último levantamento apresentado pelo MMFDH, o suicídio consta como a segunda causa de morte entre jovens, principalmente dos 12 aos 18 anos. A cada ano, 120 mil pessoas tentam tirar a própria vida e 12 mil conseguem concretizar, o que torna o Brasil n 8º país no mundo nesse quesito. Estima-se que 20% dos jovens estão se automutilando atualmente.

Sensibilização de profissionais

A tarde do evento contará com a realização de três cursos voltados para diversos profissionais que lidam, direta e indiretamente, com situações que envolvem o tema - assistentes sociais, policiais, professores, conselheiros tutelares, líderes comunitários e religiosos.

De acordo com a secretária nacional da Família, Angela Gandra Martins, o principal desafio para enfrentar esses problemas é contribuir para uma sensibilização adequada sobre a saúde das pessoas atingidas.

"Ainda observamos a tendência de se qualificar de modo pejorativo as pessoas que apresentam comportamentos depressivos e que mostrem alguma predisposição à autoagressão", observa a gestora. Para Angela, é fundamental apresentar as diversas facetas desse drama de maneira humanizadora é fundamental para encarar esse desafio.