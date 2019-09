Ministério mobiliza região para redução da dengue; são 915 casos

O Ministério da Saúde lançou campanha para conscientizar os gestores públicos sobre a importância de organizar as cidades antes da chegada do período de chuvas, para que não apareçam novos focos do Aedes aegypti. Até o momento, em 2019, foram confirmados 915 casos de dengue no Alto Tietê.

A mobilização será feita por meio da campanha publicitária que leva o slogan "E você? Já combateu o mosquito hoje? A mudança começa por você". Serão investidos na ação R$ 12 milhões.

Aumento

Os 915 casos registrados em 2019 no Alto Tietê representam um aumento assustador de 2372,9% em comparação com os números do mesmo período de 2018, segundo dados das prefeituras de nove das dez cidades (Ferraz não divulgou estatística do ano passado).

O comparativo que ilustra o aumento impressionante dos casos é feito com base no mesmo período de 2018. Foram 37 casos registrados de janeiro a setembro do ano passado.

A cidade que mais registrou casos em 2019 foi Suzano, com 195. Em segundo lugar vem Itaquaquecetuba, com 162 listados. Arujá fecha o pódio, com 161 registros de casos de dengue em 2019.

A lista segue com Biritiba Mirim, com 129 registros, sendo três importados. Em quinto lugar está Poá, com 100 casos. Logo depois vem Mogi, com 92 registros.

Ferraz, que computou 60 casos em 2019, aparece na sétima colocação. Fecham a lista Santa Isabel, Guararema e Salesópolis com 8, 6 e 2 casos registrados, respectivamente.