Minuta de lei do Plano Diretor de Suzano é entregue

O Grupo Técnico de Apoio (GTA) responsável pela revisão do Plano Diretor de Suzano entregou ao prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) e para representantes de entidades de classe e sociais, na manhã de quinta-feira (9), em reunião no gabinete, a proposta de minuta de lei. A administração municipal, inclusive, encerra hoje o processo de discussão e elaboração do projeto com a segunda audiência pública marcada para debater o assunto, no auditório do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a partir das 19 horas.

"Agradeço ao empenho de todos que participaram desse processo para elaboração de um projeto que, quando aprovado e implementado, será imprescindível para o desenvolvimento da nossa cidade", destacou Ashiuchi durante o encontro.

A entrega da proposta de minuta de lei foi liderada pelo secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira. Participaram também servidores municipais que integram o Grupo Técnico Executivo (GTE) e membros da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano (AEAAS), da Associação dos Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris), da Associação Comercial e Empresarial (ACE), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), de sindicatos e de movimentos pró-moradia.

"Esse processo não finda aqui, nem com a aprovação pelo Legislativo. É mais um passo para construirmos a cidade que desejamos. Haverá ainda a implementação do Plano Diretor e o acompanhamento, com necessidade de medir tempo a tempo a sua aplicação", disse Vieira. O secretário explicou que esse papel será do futuro Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, que está previsto na proposta de minuta de lei e que será criado a partir de uma legislação específica posteriormente.

Audiências

As duas audiências públicas foram agendadas pela Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação para apresentação oficial do documento e colher os últimos apontamentos dos munícipes. Em seguida, a pasta terá dez dias para fazer as alterações necessárias e formalizar o projeto final para ser encaminhado à Câmara de Suzano, o que deve ocorrer até o final deste mês.