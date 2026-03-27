Mirambava recebe oficina para trabalhadores da Assistência Social

O Complexo Educacional e Cultural Mirambava recebeu nesta quinta-feira (26/03) a oficina sobre o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), voltada para trabalhadores da Assistência Social da região do Alto Tietê. A atividade reuniu mais de 50 profissionais e teve como objetivo fortalecer a atuação dos servidores que atuam diretamente no atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Promovida pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, em parceria com o Coletivo de Educação Permanente da Região do Alto Tietê, a Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads) Grande São Paulo Leste, e com apoio da Escola de Desenvolvimento Social (Edesp), a oficina contou com a participação de trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (Suas) que atuam diretamente no Paif.

A capacitação teve como foco o fortalecimento da prática profissional por meio da troca de experiências, reflexão coletiva e aprimoramento das ações desenvolvidas junto às famílias atendidas. A programação também abordou os fundamentos do Paif, o papel dos profissionais na garantia de direitos e a importância do trabalho social de forma integrada e humanizada, promovendo um espaço de diálogo e construção conjunta entre os participantes.

De acordo com o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, a realização da oficina em Suzano reforça o compromisso do município com a qualificação permanente das equipes e com a melhoria dos serviços prestados à população. “Investir na capacitação dos nossos profissionais é fundamental para garantir um atendimento cada vez mais humanizado e eficiente às famílias. Essa troca de experiências entre os municípios fortalece a rede de proteção social e amplia a qualidade das ações desenvolvidas em todo o Alto Tietê”, destacou.

A iniciativa integra um ciclo de capacitações regionais que tem como objetivo qualificar trabalhadores da rede socioassistencial, fortalecendo o trabalho desenvolvido nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e demais serviços da rede pública. A proposta é ampliar a integração entre os municípios e promover o alinhamento das práticas desenvolvidas no atendimento às famílias.

Durante o encontro, os profissionais também discutiram estratégias para aprimorar o acompanhamento familiar, fortalecer vínculos comunitários e ampliar a garantia de direitos, pilares centrais do Paif. A atividade ainda proporcionou a construção de novas metodologias de trabalho, com foco no atendimento humanizado e na atuação intersetorial entre diferentes áreas da política pública.

Quando investimos na formação dos trabalhadores da Assistência Social, estamos investindo diretamente na qualidade do atendimento às famílias. Esse encontro fortalece o trabalho regional, promove a troca de experiências e contribui para uma atuação cada vez mais humanizada e eficiente, garantindo que as políticas públicas cheguem a quem mais precisa”, concluiu Garippo.