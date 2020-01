Missa e procissão vão marcar Feriado do padroeiro de Suzano

Entre 4 mil e 5 mil pessoas são esperadas para a Santa Missa no Feriado de São Sebastião, padroeiro de Suzano, no próximo dia 20. As informações são do padre Cláudio Taciano da Silva Querino, pároco da Paróquia São Sebastião (Igreja Matriz), localizada no Centro de Suzano. A procissão será às 10 horas.

As comemorações da data já estão em andamento. A paróquia organizou missas todos os dias em prol da festa do padroeiro. As celebrações foram iniciadas dia 11 e serão encerradas dia 20/01. Neste dia acontecerá a Santa Missa às 7h, às 10h - com a procissão que terá início na Igreja Matriz e passará pelas ruas da cidade - às 18h e 19h30. Haverá também bingos e um bolo de São Sebastião que será vendido. Toda a renda arrecadada será revertida para a reforma da Igreja Matriz.

Para o padre Cláudio a data celebra a valorização da história da cidade. "Quando a gente fala de padroeiro da Igreja Matriz, principal igreja da cidade, nós voltamos um pouco na história. Reconhecer todos aqueles que se doaram à Matriz. As cidades cresceram em torno das igrejas. Então nesse sentido é resgatar a história, valorização da caminhada feita".

O padre diz também que o feriado é uma oportunidade de repensar valores. "Independentemente de religião, sempre é uma oportunidade de nós pensarmos e repensarmos os valores. Da família, da importância da fé, da importância do amor, o respeito mútuo para vivermos e convivermos bem com o nosso semelhante".

Além disso, o pároco destaca que a mensagem principal da festa do padroeiro é uma mensagem de paz. "Quando a gente inicia o ano, nós carregamos um pouco de boas energias e esperança, propósito. A gente quer reforçar um pouco mais esse bom propósito das pessoas e também pedir que seja um ano de benção, de graça e de realizações", completa.

São Sebastião nasceu em Norbona na Itália, 256 anos d.c. Foi morto por professar e não renegar a sua fé em Cristo durante a perseguição do imperador romano Diocleciano. A sua história de vida inspira milhares de católicos ao redor do mundo.

A paróquia de São Sebastião fica na Praça São João Pessoa, s/n, centro de Suzano. O telefone para mais informações é o (11) 4748-1534.