Modelo de atendimento do HC está em fase de definição

A nova unidade do Hospital das Clínicas (HC) de Suzano irá atender a população da cidade. Porém, para que isso se concretize, o modelo e perfil de atendimento estão em fase de definição junto à Secretaria de Saúde do Estado, segundo informou a assessoria de imprensa do Hospital.

"O HCFMUSP informa que a nova unidade do Hospital das Clínicas de Suzano irá atender a população local e o modelo e o perfil de atendimento estão em fase de definição junto à Secretaria de Estado da Saúde", informou a nota.

O plano de elaboração do atendimento de 'portas abertas' do Hospital Estadual de Suzano, que faz parte do Hospital das Clínicas (HC), da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), para urgência e emergência, pode, então, se tornar realidade.