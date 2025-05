Mogi abre inscrições para o edital do Profac que financiará até 36 projetos culturais

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abriu no último dia 30 de abril, as inscrições para o edital do Programa Municipal de Fomento à Arte e Cultura (Profac). Ao todo, serão contemplados até 36 projetos nos segmentos de artes performáticas, literárias, visuais, audiovisual, transversalidade cultural e patrimônio, com um investimento total de R$ 1,3 milhões. As propostas devem ser cadastradas pela plataforma on-line do Profac até 6 de junho.

O edital tem como objetivo estimular a produção artística e cultural do município. Cada proponente poderá inscrever um ou mais projetos, porém cada pessoa física poderá ser contemplada com apenas uma proposta. Já pessoas jurídicas, poderão ter até cinco projetos aprovados, obedecendo os critérios estabelecidos no edital.

A distribuição dos recursos está dividida por segmentos da seguinte maneira: serão contemplados até seis projetos de artes performáticas, com um fomento total de 280 mil; cinco projetos de artes literárias com um montante de 110 mil; oito projetos de artes visuais com a soma de 140 mil; quatro projetos de audiovisual com um recurso de 150 mil; seis projetos de transversalidade cultural/artes integradas com um investimento de 390 mil; e outras sete propostas de patrimônio cultural, com a verba total de 230 mil.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4798-6900, pelo e-mail escritoriodeprojetos.cultura@mogidascruzes.sp.gov.br, ou pelo site da Secretaria Municipal de Cultura. A sede da pasta fica no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, no Centro.