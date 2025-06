Mogi abre licitações para reforma e revitalização de postos de saúde

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará a reforma e revitalização de três postos de saúde da cidade, com objetivo de promover melhorias estruturais e garantir ambientes mais acessíveis, acolhedores e funcionais para a população e profissionais da área. Os processos licitatórios voltados para a contratação de empresas especializadas em engenharia e execução das obras nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) já foram publicados e estão disponíveis para consulta.

As intervenções contemplarão as UBSs dos bairros Santo Ângelo, Jardim Camila e Vila Nova Aparecida. Os certames serão realizados na modalidade concorrência, com sessões públicas exclusivamente eletrônicas, por meio do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).

A iniciativa da Administração Municipal visa proporcionar melhores condições de atendimento à população, assegurando estruturas mais modernas, funcionais e acessíveis. No caso das UBSs do Santo Ângelo e Vila Nova Aparecida, o foco também está na adequação de acessibilidade, promovendo inclusão e conforto a todos os cidadãos, em consonância com a legislação vigente.

“Investir na infraestrutura das unidades de saúde é cuidar das pessoas desde o primeiro atendimento. Estamos trabalhando para garantir espaços mais humanizados, acessíveis e eficientes para a população e para os profissionais da rede”, afirma a secretária municipal de Saúde e Bem-Estar, Rebeca Barufi.

O edital nº 020/24 (processo nº 8.272/24) prevê a reforma da UBS Santo Ângelo, localizada na Rua São Simão, 59, com a abertura das propostas agendada para o próximo dia 29 de julho, às 9 horas. A obra inclui construção de nova calçada em frente ao prédio, instalação de piso tátil e de rampa de acesso, melhorias no guichê de recepção e farmacêutico, adequação da altura do balcão de atendimento, pinturas interna e externa do imóvel, troca de divisórias e do alambrado, substituição de caixa d’água por estrutura de polietileno e instalação de portão na área dos fundos.

Já o edital nº 018/24 (processo nº 8.255/24) contempla a regularização e reforma da UBS Jardim Camila, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 999. Neste caso, a sessão de abertura será realizada no dia 5 de agosto, às 9 horas. A unidade, construída há 40 anos, receberá ampla reforma e reorganização da estrutura existente, com implantação de mais um consultório com banheiro, sala de coleta também com sanitário exclusivo, sala de atividades coletivas para treinamentos e palestres sobre saúde e educação, substituição de telhado, nova entrada de pedestres, espaço destinado a lixeiras, troca de piso e pinturas interna e externa do prédio.

O terceiro edital, nº 019/24 (processo nº 8.256/24), trata das obras e serviços com foco na adequação de acessibilidade da UBS Vila Nova Aparecida, na Rua Aloísio de Azevedo, 53, e terá abertura das propostas em 13 de agosto, às 9 horas. O local também contará com melhorias de acessibilidade, incluindo novo passeio na entrada do imóvel, implantação de vagas para veículos, piso tátil próximo aos guichês de atendimento, pinturas interna e externa, entre outras intervenções.

Os editais completos, com todos os anexos e exigências documentais, estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal (https://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br) e no Portal de Compras Públicas. As contratações seguirão as diretrizes da Lei Federal nº 14.133/2021, que regulamenta os processos de licitação e contratos administrativos no país.

Outras obras de reforma e revitalização em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Mogi das Cruzes estão previstas no decorrer do ano, com objetivo de garantir a melhoria contínua das estruturas e dos serviços prestados à população.