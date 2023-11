Mogi-Bertioga deve receber 79,4 mil carros no feriado de Finados

O feriado, marcado para esta quinta-feira, movimentará as principais rodovias do Estado. Segundo o DER, são esperados mais de 1 milhão de usuários nas principais vias administradas pelo departamento, entre os dias 1º e 5 de novembro.

O DER inicia nesta quarta-feira (1), a operação especial para garantir mais agilidade, segurança e conforto aos viajantes durante o feriado prolongado.

A previsão é que o tráfego se intensifique já a partir da 00h (zero hora) deste dia.

O reforço operacional contará com viaturas posicionadas em pontos estratégicos. Ao todo, serão 417 agentes e o suporte da frota de 355 veículos, como caminhonetes de inspeção, vans, motocicletas, guinchos leves e pesados.

Durante toda a Operação Finados, bases móveis com antenas via satélite estarão posicionadas em locais sem alcance de sinal de internet, para facilitar a comunicação e o auxílio aos atendimentos. Outro recurso adotado nas ações de segurança e fluidez do trânsito será o caminhão ‘papacone’, especializado em modelar rapidamente vias alternativas com o uso de cones.

Além disso, serão disponibilizados painéis de mensagens variáveis (PMVs) com informações sobre as condições das rodovias e alternativas de tráfego em tempo real. O monitoramento será realizado por câmeras de circuito fechado de TV, que permitem aperfeiçoar as ações operacionais quando houver necessidade. Serão utilizados, também, drones para captação de imagens aéreas, para avaliação de cenários e tomada de decisões com mais eficiência e qualidade.

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga (SP-98), deve receber 79,4 mil veículos neste feriado de Finados, no dia 2 de novembro. A informação é do Departamento de Estrada de Rodagem (DER).