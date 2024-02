Mogi-Bertioga deve receber mais de 125 mil veículos no Carnaval

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga) deve receber cerca de 125,7 mil veículos durante o feriado de Carnaval, de acordo com a expectativa do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP).

A estimativa do número de automóveis que vai passar pela estrada é referente ao período de sexta-feira (9) à Quarta-Feira de Cinzas (14).

De acordo com o DER, os horários com menores movimentos devem ser: sexta-feira (9) da meia noite às 15 horas e das 22 horas à meia-noite; sábado (10) da meia-noite às 7 horas e das 19 horas à meia-noite; domingo (11) da meia noite às 9 horas e das 21 horas à meia-noite; segunda-feira (12) da meia noite às 14 horas e das 22 horas à meia-noite; terça-feira (13) da meia-noite às 10 horas e das 22 horas à meia-noite; e na quarta-feira (14) da meia noite às 7 horas e das 14 horas à meia-noite.

Durante o feriado de Carnaval, o DER terá um esquema especial como parte da Operação Verão. “Com um conjunto de medidas operacionais nas rodovias sob gestão do Departamento, haverá reforço de pessoal e mais equipamentos, para aumentar a segurança, garantir a mobilidade, prestar informações aos usuários e agilizar o apoio em casos de emergência”, explica. Esse esquema deve seguir até o dia 25 de fevereiro.

Além disso, o departamento explicou que as obras que acontecem na Mogi-Bertioga serão suspensas durante o Carnaval, já que é uma estrada com alto fluxo.