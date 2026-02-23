Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Mogi-Bertioga é liberada após interdição pelo alto volume de chuvas

Segundo a CNL, a operação foi retomada com liberação das faixas em ambos os sentidos

23 fevereiro 2026 - 08h31Por da Reportagem Local
(Foto: Arquivo/DS)

A rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) foi liberada completamente por volta das 23h30 deste domingo (22) após interdição preventiva devido ao alto volume de chuva na região. Segundo a Concessionária Novo Litoral (CNL), responsável pela via, a operação foi retomada com liberação das faixas em ambos os sentidos.

Em nota, a concessionária afirmou que, nas últimas 72 horas, o volume de chuva acumulado chegou a aproximadamente 282 milímetros, índice acima do considerado seguro para a operação do trecho de serra. O fechamento da rodovia ocorreu às 18h20, com apoio da Polícia Militar Rodoviária e alinhamento com a Artesp para que as equipes da CNL realizassem a avaliação técnica do local.

A interdição faz parte do Programa de Gerenciamento de Risco e do Programa de Monitoramento de Encostas, implantados pela CNL ao longo da serra. O objetivo é permitir uma atuação rápida e eficiente e garantir a segurança dos usuários.