Mogi-Bertioga: movimento acima do normal no retorno do litoral

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, ainda apresenta reflexos do retorno do feriado prolongado que, para grande parte dos turistas que optaram pelo litoral norte, se encerrou no último domingo (18).

O movimento na via continua acima do normal, visto que alguns veículos voltam ao sentido capital nesta terça-feira (20), quando a emenda entre o dia da Proclamação da República, celebrado quinta-feira (15) passada, se encerra com a data desta terça-feira, Dia da Consciência Negra, feriado municipal em algumas cidades.

No último domingo, o tráfego no sentido Mogi das Cruzes foi intenso na via, inclusive com pontos de paradas. O congestionamento atingiu 25 quilômetros, com a situação crítica entre os km 77 e km 68.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), atuante no posto de atendimento da Vila Moraes, em Mogi das Cruzes, um acidente foi verificado no início da noite de domingo. Por volta das 19 horas, uma moto e um carro colidiram na altura do km 67. Uma vítima leve foi socorrida.

Já no início tarde desta segunda-feira (19), o movimento na rodovia no sentido capital continuava acima do normal, mas sem pontos de paradas ou lentidão e sem ocorrências.

Ao final do dia, porém, foi verificado congestionamento entre os km 75 e km 65, no sentido Mogi.

Segundo o Centro de Operação Integrada (COI- Estradas), a visibilidade dos motoristas esteve prejudicada pela neblina e pode continuar em situação de dificuldade para os condutores entre os km 80 e km 77, além de chuva em toda a extensão da via.

A expectativa é de que o fluxo contínuo se mantenha nesta terça-feira.